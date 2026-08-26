Andrade destacó el archivo de la causa por estafa en Fondo de Vivienda

Archivo anunciado

Según consigna El Popular, Andrade dijo que la resolución era algo “que nosotros anunciamos hace un año y pico” cuando la investigación se “desvía” al hacer “un acuerdo abreviado con los delincuentes” y continuar la “pista que daban los delincuentes”. Señaló que tanto el Sunca como las Cámaras de la Construcción, “víctimas de la estafa”, no estaban de acuerdo con la decisión del juicio abreviado y que, por el contrario, “se debía seguir investigando”. Sin embargo, “la fiscalía decidió que lo que tenía que investigar era al PCU y el Sunca”.

Luego de un año y medio de investigación, que implicó auditorías por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y el Tribunal de Cuentas, y auditorías, señaló Andrade: Encontraron lo que les dijimos hace un año y medio, que no iban a encontrar nada porque no puede haber pruebas de lo que nunca pasó.

Andrade frustrado

Dijo sentirse “frustrado” porque la Fiscalía “no siguió investigando con la información que las víctimas de la estafa, que son el Fondo, el Sunca y las Cámaras Empresariales, aportaron, porque se aportó información de compras de terrenos, de puesta de un supermercado, de compra de vehículos por parte de los delincuentes” y comparó esta definición con la actitud tomada en el caso Astesiano: Cuando Astesiano cae, se aburrió de anunciar que en realidad tenía complicidades dentro, pero ahí Fiscalía decidió no investigar la pista de los delincuentes; en este caso sí.

De todas formas, también señaló sentir “tranquilidad”, ya que “pasamos a tener las finanzas electorales más auditadas de la historia del país; nunca hubo tanto control sobre las finanzas como en la campaña nuestra, que demostró que era una campaña electoral que no tuvo un segundo de televisión y que no tuvo agencia de publicidad”, y afirmó que “hay que tener muchísima imaginación para seguir la orientación que los delincuentes le dieron a Fiscalía”, reafirmó.

Una campaña

También se refirió a “los que se prestaron a esta campaña”, haciendo mención a los “medios que se prestaron abiertamente a esta campaña, abiertamente, ni siquiera siguiendo la línea que planteaban los delincuentes; era todavía más grosera diciendo que esto existió siempre, que existió en los cuatro fondos, que había un acuerdo entre las cámaras y el sindicato para estos mecanismos de financiación” y apuntó al “Club de la pelea de los cobardes” en referencia a las redes sociales, señalando que es bueno que “se pongan las cosas en su lugar”.

Dijo también que había hablado sobre el tema con “algunos dirigentes de la oposición”, destacando que algunos tuvieron “una actitud muy digna”, pero que “otros que sembraron sospechas tendrían ahora que decir: nos equivocamos, o sea, que sería digno decir que alimentaron una campaña de sospecha injustificada”.

Sin embargo, reconoció que “cuando te tiran un balde grande de basura, aunque después te limpien, algo de olor queda. Hay una parte del daño que está hecho, pero hay un viejo militante que decía siempre: “Uno no tiene mejor abogado que los trabajadores y las trabajadoras”, concluyó.

Acusaciones

Cabe recordar que los condenados por la estafa y con gran énfasis algunos medios de comunicación y algunos dirigentes de la oposición centraron las acusaciones en Laura Alberti, secretaria de finanzas del Sunca y dirigente del PCU; otros dirigentes del sindicato y hasta llegaron a mencionar, incluso el propio fiscal, al senador Andrade y al diputado Daniel Diverio, como posibles sujetos de investigación.

Todo esto se demostró falto de pruebas, de acuerdo a la decisión de Fiscalía de archivar el caso.