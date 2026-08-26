Fue detenido el primer sospechoso por el asalto al BROU de Pando

Una vez adentro, según consignó Subrayado en base a fuentes de la investigación, el hombre de 38 años sacó un número y 30 segundos después emitió una señal a los otros tres ladrones que entraron armados, encapuchados y con guantes.

El hombre de la cara descubierta tiene un antecedente penal por rapiña en 2017 y era buscado por un homicidio cometido este año.

El otro de los rapiñeros que es intensamente buscado por la Policía tiene 32 años, también posee antecedentes penales y estaba requerido por dos homicidios. Uno de los casos ocurrió en enero en el barrio Reducto y el otro en marzo en el asentamiento Villa Isabel.

La Jefatura de Policía de Canelones emitió una solicitud de colaboración a la población para dar con el paradero de ambos delincuentes.

Mientras tanto, los investigadores trabajan en la identificación de los otros dos ladrones que participaron en el millonario robo: el cuarto que entró encapuchado, el chofer que hiso de campana y un misterioso sexto participante.