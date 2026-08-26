Fue detenido el primer sospechoso por el asalto al BROU de Pando

La Policía detuvo este miércoles a un hombre por el caso del robo de más de 400 mil dólares a la sucursal del Banco República (BROU) ubicada en Pando (Canelones), e identificó a otros dos de los cinco delincuentes (se sospecha que hubo un sexto) que en la tarde del lunes participaron en el asalto.
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También en esta jornada, investigadores de la Policía lograron ubicar y recuperar la camioneta Fiat Fiorino utilizada en la huida, la cual robaron en la zona de Barros Blancos después de chocar el Mercedes Negro con el que habían escapado del centro de Pando.
La Policía identificó a dos de los asaltantes: uno es el que entró a cara descubierta
Uno de los identificados y requeridos se llama Inti Camilo Cuba Vignolo, el asaltante que ingresó primero al banco con la cara descubierta simulando ser un cliente.
Una vez adentro, según consignó Subrayado en base a fuentes de la investigación, el hombre de 38 años sacó un número y 30 segundos después emitió una señal a los otros tres ladrones que entraron armados, encapuchados y con guantes.
El hombre de la cara descubierta tiene un antecedente penal por rapiña en 2017 y era buscado por un homicidio cometido este año.
El otro de los rapiñeros que es intensamente buscado por la Policía tiene 32 años, también posee antecedentes penales y estaba requerido por dos homicidios. Uno de los casos ocurrió en enero en el barrio Reducto y el otro en marzo en el asentamiento Villa Isabel.
La Jefatura de Policía de Canelones emitió una solicitud de colaboración a la población para dar con el paradero de ambos delincuentes.
Mientras tanto, los investigadores trabajan en la identificación de los otros dos ladrones que participaron en el millonario robo: el cuarto que entró encapuchado, el chofer que hiso de campana y un misterioso sexto participante.