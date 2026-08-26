A los 83 años falleció Ruben "Negro" Rada, un ícono de la música uruguaya

Más adelante integró otra de las experiencias notables de la música popular uruguaya, como lo fue Tótem. Allí quedó en evidencia su histrionismo y su compromiso con la cultura y la sociedad, reflejados en temas como "Biafra", "Negro", "Dedos", "Eloisa", entre otros.

Música por el mundo

Durante los años 70 y comienzos de los 80 desarrolló su carrera en el exterior, particularmente en Estados Unidos y Argentina. Allí animó bandas como Opa, SOS (Sonido Original del Sur), entre otras.

Regresó a Uruguay con la apertura democrática, y ya con un cambio en su estilo se convirtió en referente para los nuevos músicos. Temas como "Cha cha, muchacha", "Terapia de murga", "Quién va a cantar" o "Muriendo de plena" se convirtieron en verdaderos hits de la música popular.

A comienzos de agosto fue internado a consecuencia de una neumonía. Falleció este miércoles a pocas semanas de haber cumplido los 83 años. Al momento de su internación estaba en plena actividad preparando un disco junto a Los Auténticos Decadentes. Tenía previstos dos conciertos en Buenos Aires y trabajaba en un espectáculo en homenaje a Tótem.