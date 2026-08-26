Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Rada |

emblema de la cultura

A los 83 años falleció Ruben "Negro" Rada, un ícono de la música uruguaya

Rada estaba internado desde comienzos de agosto a consecuencia de una neumonía; al momento de su internación estaba en plena actividad.

Se Rada, un referente de la cultura popular.

Se Rada, un referente de la cultura popular.

 Sofia Torres / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Pablo Silva Galván

El 26 de agosto quedará marcado como una fecha triste para la música popular uruguaya, y para la cultura en general, porque ese día, de 2026, falleció Ruben "Negro" Rada, un ícono del arte popular que a lo largo de más de seis décadas prodigó su arte desde los escenarios tanto de Uruguay como de gran parte del mundo.

Su fallecimiento fue confirmado en la tarde de este miércoles por su familia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", señala la familia.

Larga trayectoria

Ruben Rada, el popular "Negro Rada", había nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943 y desarrolló una carrera de más de seis décadas, desde su aparición en The Hot Blowers, allá por 1958, una banda dedicada al jazz y el dixieland, surgida del legendario Hot Club de Montevideo. Posteriormente, además de su trabajo en la televisión, actuaba en el Show del Mediodía y comenzó a incursionar en otros estilos. Se convirtió en una de las figuras que fusionó el candombe y el rock and roll con experiencias históricas como El Kinto, junto a otra leyenda como lo fue Eduardo Mateo. Fruto del trabajo del grupo fueron las Musicaciones, presentaciones en las que fusionaban música, teatro y poesía.

Más adelante integró otra de las experiencias notables de la música popular uruguaya, como lo fue Tótem. Allí quedó en evidencia su histrionismo y su compromiso con la cultura y la sociedad, reflejados en temas como "Biafra", "Negro", "Dedos", "Eloisa", entre otros.

Música por el mundo

Durante los años 70 y comienzos de los 80 desarrolló su carrera en el exterior, particularmente en Estados Unidos y Argentina. Allí animó bandas como Opa, SOS (Sonido Original del Sur), entre otras.

Regresó a Uruguay con la apertura democrática, y ya con un cambio en su estilo se convirtió en referente para los nuevos músicos. Temas como "Cha cha, muchacha", "Terapia de murga", "Quién va a cantar" o "Muriendo de plena" se convirtieron en verdaderos hits de la música popular.

A comienzos de agosto fue internado a consecuencia de una neumonía. Falleció este miércoles a pocas semanas de haber cumplido los 83 años. Al momento de su internación estaba en plena actividad preparando un disco junto a Los Auténticos Decadentes. Tenía previstos dos conciertos en Buenos Aires y trabajaba en un espectáculo en homenaje a Tótem.

Temas

Te puede interesar