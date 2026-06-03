La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aceptará la donación del presidente Yamandú Orsi de su camioneta Hyundai Santa Fe, dijo el presidente del organismo, Pablo Caggiani. Informó que el vehículo se usará para trasladar niños y que aún falta definir el recorrido que realizará.
polémica
ANEP aceptará donación de la camioneta de Orsi, anunció Pablo Caggiani
Indicó que la ANEP utilizará la camioneta para el traslado de niños. “Para algunos chiquilines el transporte es una barrera de acceso a la educación”, dijo.