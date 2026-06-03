ANEP aceptará donación de la camioneta de Orsi, anunció Pablo Caggiani

“En Uruguay tenemos chiquilines que se levantan a las cinco de la mañana para tomarse un ómnibus y en el que vuelven pasa a las siete de la tarde”, apuntó. Agregó que ANEP trabaja con otros organismos del Estado para “bajar esas barreras de acceso”.

Camioneta cara

Consultado sobre si el organismo está en condiciones de afrontar los costos de un vehículo de alta gama, señaló que “ANEP tiene la flota de vehículos más grande del Estado; no le cambia la ecuación una camioneta más o menos”.

La donación de la camioneta fue anunciada el pasado martes por el propio Orsi en una reunión con cuatro medios de prensa previamente seleccionados.

El mandatario adquirió el vehículo a pocos días de asumir la Presidencia.