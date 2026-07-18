Suspensión del acto por Jura de la Constitución desata una nueva ofensiva de la oposición contra el gobierno

Sin embargo, la explicación oficial no convenció a referentes de la oposición.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien concurrió a la plaza Constitución y aseguró que recién allí se enteró de que el acto había sido suspendido.

Indignación de la oposición

"Desolación. Indignación. Llegué a plaza Constitución y me enteré que el gobierno suspendió el acto porque hay niebla. No les importa la Constitución", escribió en sus redes sociales.

Posteriormente profundizó sus críticas al sostener que la conmemoración de la Jura de la Constitución constituye "una carga" para el gobierno y que "cualquier excusa" resultaba suficiente para no realizarla. "Da lo mismo evocarla, ignorarla o despreciarla", afirmó.

A las críticas se sumó el dirigente colorado Ope Pasquet, quien cuestionó la decisión del Ejecutivo y consideró que una fecha de esa relevancia institucional no podía quedar sujeta a una suspensión de esa naturaleza.

"No se puede suspender el aniversario de la primera Constitución como si fuera un partido de la Extra", expresó.

Aunque el gobierno fundamentó la suspensión exclusivamente en las condiciones meteorológicas y en la necesidad de resguardar a quienes participarían del acto, desde la oposición la medida fue leída como un gesto político que, a su juicio, resta importancia a una de las principales conmemoraciones republicanas del calendario nacional.