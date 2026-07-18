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Política Constitución |

Suspensión del acto por Jura de la Constitución desata una nueva ofensiva de la oposición contra el gobierno

La cancelación del acto por el 196.º aniversario de la Jura de la Constitución, dispuesta por el gobierno generó una fuerte reacción de la oposición.

Torre Ejecutiva.

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 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La suspensión del acto central por el 196.º aniversario de la Jura de la Constitución, prevista para este sábado en la plaza Constitución de Montevideo, abrió un nuevo frente de confrontación política entre el gobierno y la oposición. Mientras el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión respondió exclusivamente a razones de seguridad ante la alerta meteorológica vigente, dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado cuestionaron duramente la medida y la interpretaron como una señal de desinterés hacia una de las principales fechas cívicas del país.

Comunicado del gobierno

Presidencia de la República informó que el acto fue cancelado con el objetivo de "preservar la seguridad e integridad física" de las personas que participarían de la ceremonia, que incluía el tradicional desfile militar y policial, además de la presencia de caballería gaucha.

La decisión se adoptó en el marco de la alerta meteorológica que abarcó todo el territorio nacional durante la jornada y que motivó la suspensión de diversas actividades públicas.

Sin embargo, la explicación oficial no convenció a referentes de la oposición.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien concurrió a la plaza Constitución y aseguró que recién allí se enteró de que el acto había sido suspendido.

Indignación de la oposición

"Desolación. Indignación. Llegué a plaza Constitución y me enteré que el gobierno suspendió el acto porque hay niebla. No les importa la Constitución", escribió en sus redes sociales.

Posteriormente profundizó sus críticas al sostener que la conmemoración de la Jura de la Constitución constituye "una carga" para el gobierno y que "cualquier excusa" resultaba suficiente para no realizarla. "Da lo mismo evocarla, ignorarla o despreciarla", afirmó.

A las críticas se sumó el dirigente colorado Ope Pasquet, quien cuestionó la decisión del Ejecutivo y consideró que una fecha de esa relevancia institucional no podía quedar sujeta a una suspensión de esa naturaleza.

"No se puede suspender el aniversario de la primera Constitución como si fuera un partido de la Extra", expresó.

Aunque el gobierno fundamentó la suspensión exclusivamente en las condiciones meteorológicas y en la necesidad de resguardar a quienes participarían del acto, desde la oposición la medida fue leída como un gesto político que, a su juicio, resta importancia a una de las principales conmemoraciones republicanas del calendario nacional.

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