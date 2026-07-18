La suspensión del acto central por el 196.º aniversario de la Jura de la Constitución, prevista para este sábado en la plaza Constitución de Montevideo, abrió un nuevo frente de confrontación política entre el gobierno y la oposición. Mientras el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión respondió exclusivamente a razones de seguridad ante la alerta meteorológica vigente, dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado cuestionaron duramente la medida y la interpretaron como una señal de desinterés hacia una de las principales fechas cívicas del país.
Suspensión del acto por Jura de la Constitución desata una nueva ofensiva de la oposición contra el gobierno
La cancelación del acto por el 196.º aniversario de la Jura de la Constitución, dispuesta por el gobierno generó una fuerte reacción de la oposición.