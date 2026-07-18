Orsi destacó el despliegue del Estado tras el temporal que afectó a 14 departamentos

El presidente indicó que, además de Salto, los departamentos más afectados fueron Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó, donde se registraron daños provocados por los fuertes vientos y las intensas precipitaciones.

Asimismo, destacó la actuación conjunta de los organismos nacionales y departamentales frente a la emergencia.

“Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios. El Sinae puso a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto”, afirmó.

Salto, el departamento más castigado

Los datos preliminares del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) confirmaron que Salto fue el departamento donde el fenómeno alcanzó su mayor intensidad. Allí se registró una racha máxima de viento de 129,5 kilómetros por hora a las 3:20 de la madrugada.

Tacuarembó presentó la segunda mayor intensidad, con vientos de 111 kilómetros por hora a las 5:20, mientras que en Treinta y Tres las ráfagas alcanzaron los 94 kilómetros por hora a las 4:20.

Según informó Inumet, la evidencia disponible hasta el momento indica que el fenómeno registrado en Salto podría corresponder a una descendente húmeda, una intensa corriente de aire que desciende desde una tormenta y se expande al impactar contra la superficie. El organismo aclaró que no existen indicios de rotación, una característica necesaria para identificar un tornado.

Continúa la vigilancia meteorológica

Mientras avanzan las tareas de limpieza, asistencia y recuperación de los servicios afectados, Inumet mantiene vigente el aviso por inestabilidad atmosférica y advirtió que las condiciones continuarán siendo adversas principalmente en el norte, centro y este del país hasta la madrugada del lunes.