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Mundo

La Justicia de Brasil impidió la visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro

La justicia a cargo del juez Alexandre de Moraes desestimó el recurso presentado por la defensa del ex mandatario brasileño.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado.
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Por Redacción Caras y Caretas

La máxima corte de Brasil negó este sábado la autorización para una visita del presidente argentino, Javier Milei, al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, a las puertas de una campaña electoral tensa para las presidenciales de octubre.

El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria del ex presidente Jair Bolsonaro y, de esta forma, el presidente argentino Javier Milei no podrá visitarlo. NoticiasArgentina

Milei no podrá visitar a Bolsonaro

El juez Alexandre de Moraes desestimó el recurso presentado por la defensa del ex mandatario brasileño que buscaba autorizar el encuentro con el líder libertario durante la semana próxima en Brasilia.

Según el fallo del magistrado, por un plazo de 30 días Bolsonaro solo podrá recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, mientras que las visitas con fines políticos quedarán prohibidas hasta que finalice la campaña electoral.

Además, De Moraes determinó que su hijo Flávio Bolsonaro tampoco podrá concurrir a la vivienda por tres meses.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

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