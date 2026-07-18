La máxima corte de Brasil negó este sábado la autorización para una visita del presidente argentino, Javier Milei, al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, a las puertas de una campaña electoral tensa para las presidenciales de octubre.
La Justicia de Brasil impidió la visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro
La justicia a cargo del juez Alexandre de Moraes desestimó el recurso presentado por la defensa del ex mandatario brasileño.