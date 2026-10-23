Negro anunció el ingreso de 1.000 policías para Montevideo ante la suba de homicidios

"Tenemos más policías que en el período pasado, por lo tanto, nuestras calles están mejor patrulladas que en el período pasado", afirmó el ministro. También señaló que la Policía registra unas 90 bajas mensuales, lo que obliga a sostener el recambio de personal.

Los resultados que destacó Interior

Durante su exposición, Negro repasó los principales operativos realizados por la cartera. Informó que hay más de 70 procedimientos contra el lavado de activos en curso y que se llevaron adelante más de 1.800 allanamientos y más de 250 operaciones especiales. Según las cifras presentadas, las actuaciones permitieron desarticular más de 850 bocas de venta de drogas y retirar de circulación unas 2.000 armas y 93.000 municiones.

El ministro también sostuvo que alrededor de 35 líderes de bandas vinculadas al narcotráfico están en prisión desde el comienzo de la gestión. En materia de lavado de activos, señaló que se incautaron bienes muebles, inmuebles y fondos en cuentas bancarias por más de 270 millones de dólares.

"Estamos persiguiendo como nunca antes la ruta del dinero narco, con la definición de pegar arriba, donde más duele", afirmó. Negro atribuyó los resultados a una estrategia basada en información, inteligencia y coordinación entre las distintas áreas de seguridad.

Además, destacó las medidas normativas impulsadas para controlar las armas de fuego y las municiones, con el objetivo de reducir el abastecimiento de los circuitos violentos y evitar que esos elementos terminen en manos de organizaciones criminales.