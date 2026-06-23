Manini ve con buenos ojos utilizar equipamiento militar para apoyar a la Policía

"Las Fuerzas Armadas son muy importantes para colaborar en el tema seguridad, pero cumpliendo funciones que no las desnaturalicen, cumpliendo funciones de blindar las fronteras, de custodia de cárceles e incluso de la operación de una cárcel de máxima seguridad, lo que venimos proponiendo desde 2019”, aseguraba el dirigente cabildante.

Convenio con Defensa

El ministro adelantó hace unos días que se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”. Según Negro, el convenio “está muy avanzado”.

Los vehículos en cuestión, denominados Mamba MK7, fueron donados por el gobierno de Estados Unidos y arribaron al territorio nacional en julio de 2024. El Ejército Nacional informó en su momento que se trata de unidades blindadas que se utilizarían en “una fuerza de rápida respuesta en el ámbito de las operaciones de paz” que se llevan a cabo en el exterior.

De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, Negro apuntó que 12 de estos vehículos “van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional” y “serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad, y afectados a los operativos Dominio y Atenea”.

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteó la necesidad de conocer el contenido del convenio que firmarán los dos ministerios. En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Defensa Nacional “no puede hacerle de taxi al Ministerio del Interior”. El legislador sumó dudas en la misma línea sobre el “marco jurídico de protección” del conductor militar y también sobre el salario que se le abonará por dicha tarea.