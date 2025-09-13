ARU cuestionó los aumentos salariales artificiales y rechazó la reducción de la jornada laboral

También se refirió a la política fiscal y remarcó que “no hay espacio para más impuestos” y criticó los aumentos salariales “artificiales” por que “generan desempleo e informalidad,

“Un aumento del 7% con una inflación proyectada en 4,5% es inflacionario, artificial e inconveniente”, señaló.

Críticas al Pit-Cnt

En su listado de críticas, el presidente de la ARU cuestionó a algunos sindicatos y al PIT-CNT expresando que “da la sensación de que trabajan para su cúpula y no en defensa de los trabajadores”. Puso como ejemplo los conflictos de la pesca y la lechería, que a su entender destruyeron producto y empleo.