El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, se pronunció contra la reducción de la jornada laboral propuesta por el Pit–Cnt y consideró que “no se entiende cómo podemos trabajar menos y que las empresas paguen lo mismo”.
Duro pronunciamiento
ARU cuestionó los aumentos salariales artificiales y rechazó la reducción de la jornada laboral
Duros cuestionamientos de la ARU en la Rural del Prado. Criticaron a los sindicatos y al Pit-Cnt por algunas de sus posturas y rechazaron la reducción de la jornada laboral.