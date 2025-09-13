Hacete socio para acceder a este contenido

Duro pronunciamiento

ARU cuestionó los aumentos salariales artificiales y rechazó la reducción de la jornada laboral

Duros cuestionamientos de la ARU en la Rural del Prado. Criticaron a los sindicatos y al Pit-Cnt por algunas de sus posturas y rechazaron la reducción de la jornada laboral.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, se pronunció contra la reducción de la jornada laboral propuesta por el Pit–Cnt y consideró que “no se entiende cómo podemos trabajar menos y que las empresas paguen lo mismo”.

Ferber dio el tradicional discurso en la Rural del Prado con fuertes críticas a lo que denominaron “políticas restrictivas que afectan la competitividad”. Del tradicional acto de cierre de la Expo Prado 2025, participaron el presidente Yamandú Orsi, ministros y autoridades del Poder Ejecutivo.

El productor cuestionó artículos incluidos en la nueva Ley de Presupuesto y recalcó que “las regulaciones propuestas en torno al manejo del campo natural son anti desarrollo, anti innovación y anti crecimiento”.

También se refirió a la política fiscal y remarcó que “no hay espacio para más impuestos” y criticó los aumentos salariales “artificiales” por que “generan desempleo e informalidad,

“Un aumento del 7% con una inflación proyectada en 4,5% es inflacionario, artificial e inconveniente”, señaló.

Críticas al Pit-Cnt

En su listado de críticas, el presidente de la ARU cuestionó a algunos sindicatos y al PIT-CNT expresando que “da la sensación de que trabajan para su cúpula y no en defensa de los trabajadores”. Puso como ejemplo los conflictos de la pesca y la lechería, que a su entender destruyeron producto y empleo.

