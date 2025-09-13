"Pretender callar a Charles Carrera es contrario a los derechos humanos"

El exrelator especial para la libertad de Expresión declaró que pretender acallar la libertad de expresión a cuenta de que haya un juicio pendiente "es totalmente contrario a los derechos humanos” y puede “comprometer aún más la responsabilidad internacional del Estado uruguayo”.

“Pretender penalizar o sancionar de alguna manera al señor Charles Carrera por haber presentado denuncias internacionales- que es otro de los argumentos de la Fiscalía- es un absurdo también, y no tiene absolutamente ningún sentido. No se puede penalizar a alguien porque utiliza su derecho de quejarse y con toda la razón a nivel internacional por las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido y que está sufriendo”, reveló.

Tratados de derechos humanos

Mi llamado a la Fiscalía sería que tuviera presente los tratados internacionales de derechos humanos, las propias normas de Uruguay, la Constitución, la libertad de expresión, y que conduzca su actividad de una manera razonable y apegada a la ley y a los derechos humanos”, agregó.

Álvarez recordó que el derecho de usar redes sociales “está vinculado a los derechos humanos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información, que implican la capacidad de buscar, recibir y difundir ideas libremente”.

Por último, consideró que si la justicia hiciera lugar al pedido de la fiscal “reforzaría el carácter de persecución política o prácticas judiciales selectivas en contra de Charles Carrera”.