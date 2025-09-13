Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sandra Fleitas |

No quiero que me hables

"Pretender callar a Charles Carrera es contrario a los derechos humanos"

“Quieren manejar discretamente los abusos que han venido cometiendo en el caso de Charles Carrera”, dijo el exrelator de la Comisión Interamericana.

La fiscal Sandra Fleitas y el exsenador Charles Carrera.

Por Redacción Caras y Caretas

La fiscal del caso de Charles Carrera pretende “penalizar el derecho a quejarse”. Así lo entiende el exrelator especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ignacio Álvarez.

El especialista fue entrevistado por la diaria y analizó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas para que se prohíba al ex senador Carrera hablar con la prensa y usar redes sociales, y dijo sentirse “sorprendido y desconcertado” por la solicitud de la representante del ministerio público.

¿Por qué Sandra Fleitas quiere callar a Charles Carrera?

“(Pedir esto) es como querer matar al mensajero, porque no quiere ver expuesta su actuación ilegal y violatoria de derechos humanos en las redes sociales y a nivel. Quiere manejar discretamente los abusos que ha venido cometiendo y que se sigue cometiendo, y eso no se puede permitir”, señaló.

El exrelator especial para la libertad de Expresión declaró que pretender acallar la libertad de expresión a cuenta de que haya un juicio pendiente "es totalmente contrario a los derechos humanos” y puede “comprometer aún más la responsabilidad internacional del Estado uruguayo”.

“Pretender penalizar o sancionar de alguna manera al señor Charles Carrera por haber presentado denuncias internacionales- que es otro de los argumentos de la Fiscalía- es un absurdo también, y no tiene absolutamente ningún sentido. No se puede penalizar a alguien porque utiliza su derecho de quejarse y con toda la razón a nivel internacional por las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido y que está sufriendo”, reveló.

Tratados de derechos humanos

Mi llamado a la Fiscalía sería que tuviera presente los tratados internacionales de derechos humanos, las propias normas de Uruguay, la Constitución, la libertad de expresión, y que conduzca su actividad de una manera razonable y apegada a la ley y a los derechos humanos”, agregó.

Álvarez recordó que el derecho de usar redes sociales “está vinculado a los derechos humanos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información, que implican la capacidad de buscar, recibir y difundir ideas libremente”.

Por último, consideró que si la justicia hiciera lugar al pedido de la fiscal “reforzaría el carácter de persecución política o prácticas judiciales selectivas en contra de Charles Carrera”.

