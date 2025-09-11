Orsi destacó el diálogo con el sector rural tras reunión en la Expo Prado

La reunión se centró en los principales puntos del Presupuesto Nacional que impactan directamente en el campo. Se discutieron temas como los artículos vinculados al campo natural, la importación de ciertos productos y aspectos tributarios que afectan a las comunas. Sin embargo, la conversación también se expandió para abarcar un panorama más amplio, como las oportunidades en nuevos mercados, las señales comerciales de países del Golfo Pérsico y el contexto internacional que influye en la competitividad del sector agroexportador uruguayo.