Orsi destacó el diálogo con el sector rural tras reunión en la Expo Prado

El presidente Yamandú Orsi arribó este miércoles a la 120.ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado para reunirse con la junta directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti y Matías Carámbula, respectivamente, el mandatario compartió un extenso diálogo con los representantes del sector.
Orsi dijo que el diálogo está abierto y destacó la buena comunicación que mantienen el gobierno con la ARU.