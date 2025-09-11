Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orsi | Expo Prado | ARU

Línea directa

Orsi destacó el diálogo con el sector rural tras reunión en la Expo Prado

Orsi dijo que el diálogo está abierto y destacó la buena comunicación que mantienen el gobierno con la ARU.

Orsi dialogó con la ARU

Orsi dialogó con la ARU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi arribó este miércoles a la 120.ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado para reunirse con la junta directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti y Matías Carámbula, respectivamente, el mandatario compartió un extenso diálogo con los representantes del sector.

Al finalizar el encuentro, Orsi se dirigió a la prensa para destacar el vínculo constante y la "gran comunicación" que mantiene el Gobierno con la ARU.

El presidente subrayó la importancia de este contacto permanente, mencionando que disponen de "varios teléfonos abiertos" para abordar los desafíos del sector.

La reunión se centró en los principales puntos del Presupuesto Nacional que impactan directamente en el campo. Se discutieron temas como los artículos vinculados al campo natural, la importación de ciertos productos y aspectos tributarios que afectan a las comunas. Sin embargo, la conversación también se expandió para abarcar un panorama más amplio, como las oportunidades en nuevos mercados, las señales comerciales de países del Golfo Pérsico y el contexto internacional que influye en la competitividad del sector agroexportador uruguayo.

Antes de retirarse, el presidente Orsi recorrió algunos stands de la feria. Este gesto le permitió intercambiar de manera informal con los expositores y el público, reafirmando su cercanía y el compromiso de su administración con la realidad del campo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar