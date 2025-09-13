Partidazo en Belvedere: Peñarol visita a Liverpool en choque clave por el Clausura

En cuando al último torneo corto del año los aurinegros llevan tres triunfos al hilo (River Plate, Racing y Plaza Colonia) algo que los tiene como líderes con 15 unidades, uno más que Boston River, dos por delante de Cerro Largo y a tres de Defensor Sporting.

En la Anual está segundo con 58 puntos, a cuatro del puntero que es Nacional, por lo que ganar es relevante para ponerle presión con vistas a su duelo del domingo ante Plaza Colonia.

El once de Aguirre

Diego Aguirre para este partido perdió a uno de sus puntales en el año, Javier Cabrera, que con una lesión en ligamentos cruzados de su rodilla derecha se perderá lo que resta de la temporada y más.

Eso abre un abanico de posibilidades, pero el más probable es que el entrenador se decante por cambiar el sistema y colocar tres volantes volviendo a la titularidad Remedi.

De esta forma, el once probable sería con: Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera.

Liverpool quiere revancha

El equipo de Joaquín Papa buscará cambiar la pisada y cortar la racha de dos encuentros sin triunfos tras empatar con el Montevideo City Torque 1-1 por el Torneo Clausura y perder con Peñarol 2-1.

Como dato, Liverpool le ganó al aurinegro los dos enfrentamientos que ya jugaron en esta temporada: 3-0 en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Apertura y 3-2 en Belvedere por el Torneo Intermedio.

Además, tomando en cuenta los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, los de la Cuchilla ganaron en seis oportunidades, el carbonero obtuvo tres victorias y la restante terminó en igualdad por lo que los atractivos sobran para un partido que será decisivo.

El probable equipo negriazul sería con Sebastián Lentinelly; Facundo Perdomo, Martín Rea, Enzo Castillo, Francisco Bregante; Lucas Wasilewsky, Martín Rabuñal, Gonzalo Nápoli; Kevin Amaro, Abel Hernández, Nicolás Vallejo

El árbitro del partido será Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Carlos Barreiro y Sebastián Silvera. El cuarto árbitro será Federico Modernell y el VAR estará a cargo de Leodán González y Ernesto Hartwig.