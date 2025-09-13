Partidazo en Belvedere: Peñarol visita a Liverpool en choque clave por el Clausura

Este se jugará un partido que puede marcar el futuro del Torneo Clausura, cuando Liverpool en Belvedere reciba desde las 15:30 a Peñarol por la sétima fecha del certamen.
Para el negriazul será una linda revancha en su casa ante el líder del Clausura.
Los carboneros llegan a este duelo tras derrotar y eliminar a los de la Cuchilla en octavos de final de la Copa AUF Uruguay, al ganarle por 2-1 el miércoles pasado con un gol en la última jugada del cotejo convertido por Lucas Hernández.
En cuando al último torneo corto del año los aurinegros llevan tres triunfos al hilo (River Plate, Racing y Plaza Colonia) algo que los tiene como líderes con 15 unidades, uno más que Boston River, dos por delante de Cerro Largo y a tres de Defensor Sporting.
En la Anual está segundo con 58 puntos, a cuatro del puntero que es Nacional, por lo que ganar es relevante para ponerle presión con vistas a su duelo del domingo ante Plaza Colonia.
El once de Aguirre
Diego Aguirre para este partido perdió a uno de sus puntales en el año, Javier Cabrera, que con una lesión en ligamentos cruzados de su rodilla derecha se perderá lo que resta de la temporada y más.
Eso abre un abanico de posibilidades, pero el más probable es que el entrenador se decante por cambiar el sistema y colocar tres volantes volviendo a la titularidad Remedi.
De esta forma, el once probable sería con: Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera.
Liverpool quiere revancha
El equipo de Joaquín Papa buscará cambiar la pisada y cortar la racha de dos encuentros sin triunfos tras empatar con el Montevideo City Torque 1-1 por el Torneo Clausura y perder con Peñarol 2-1.
Como dato, Liverpool le ganó al aurinegro los dos enfrentamientos que ya jugaron en esta temporada: 3-0 en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Apertura y 3-2 en Belvedere por el Torneo Intermedio.
Además, tomando en cuenta los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, los de la Cuchilla ganaron en seis oportunidades, el carbonero obtuvo tres victorias y la restante terminó en igualdad por lo que los atractivos sobran para un partido que será decisivo.
El probable equipo negriazul sería con Sebastián Lentinelly; Facundo Perdomo, Martín Rea, Enzo Castillo, Francisco Bregante; Lucas Wasilewsky, Martín Rabuñal, Gonzalo Nápoli; Kevin Amaro, Abel Hernández, Nicolás Vallejo
El árbitro del partido será Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Carlos Barreiro y Sebastián Silvera. El cuarto árbitro será Federico Modernell y el VAR estará a cargo de Leodán González y Ernesto Hartwig.