Astesiano expresó que le pidió a su familia que no votaran a Delgado y que votaran en blanco en las elecciones de noviembre. En una entrevista con Lado B, dijo sobre Delgado “Yo no lo voto y mi familia no lo votó tampoco”. Consultado por los motivos, señaló que no le “ genera confianza. La familia sufrió mucho, entonces aconsejé no votarlo” sostuvo.