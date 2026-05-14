En medio de amenazas, Gobierno de Cuba se reunió con delegación de EEUU y director de la CIA

Cuba demuestra

Durante el encuentro la parte cubana aportó elementos que "permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo".

Por lo tanto, "se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas", como ha denunciado la Administración estadounidense de Donald Trump en algunas ocasiones.

El Ejecutivo cubano reiteró su "condena de manera inequívoca al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones", al mismo tiempo que enfatizó que "nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación".

En medio de tensiones

La visita de Ratcliffe coincide con declaraciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que su país no pondrá obstáculos para recibir la ayuda humanitaria anunciada por el Gobierno de EEUU.

El mandatario hizo alusión a un comunicado del Departamento de Estado de EEUU, que expresó su disposición inmediata de hacerle llegar a la isla ayuda humanitaria valorada en 100 millones de dólares, si La Habana lo permite.

"Si verdaderamente hay disposición del Gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba, por muy inconsecuente y paradójico que resulte el ofrecimiento a un pueblo que, de modo sistemático y despiadado, el propio gobierno estadounidense castiga colectivamente", escribió Díaz-Canel en la red social X.

Al límite

Además, el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el miércoles que el país se quedó ya sin reserva alguna de combustibles, lo cual agrava la "aguda y crítica" situación del sistema eléctrico de la isla.

El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de su país.

(En base a Sputnik, Cubadebate y RT)