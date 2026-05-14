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Política Basso | herencia | Concurso

Una buena para los damnificados

Justicia confirmó que herencia de Gustavo Basso irá a concurso de Conexión Ganadera

El activo de la herencia de Basso asciende a US$ 42 millones y "se encuentra profundamente comprometido" una suma de US$ 35.407.203", según resolución judicial.

Exdirector de Conexión Ganadera, Gustavo Basso.

Exdirector de Conexión Ganadera, Gustavo Basso.
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Por Simón López Ortega

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno confirmó este miércoles 14 de mayo el Concurso Necesario de la herencia de Gustavo Basso, director de Conexión Ganadera que suicidó el 28 de noviembre de 2024, y pasará a formar el activo que deberán repartirse los acreedores del fondo ganadero.

Antecedentes

El 6 de agosto de 2025, el juez de Concurso de 2º turno, Leonardo Méndez, resolvió "declarar el concurso necesario de la herencia del Sr. Ruben Gustavo Basso Pallares, y suspender la legitimación para disponer y obligar a la masa, tanto al administrador de la herencia como a sus sucesores, a cualquier título, lo que se comunicará al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 3er. Turno, en el que tramita la sucesión, a efectos de que disponga lo pertinente a los efectos de la conservación de los bienes que integren el inventario".

La resolución judicial

El reciente fallo de los ministros del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno, María Cristina Cabrera, Edgardo Ettlin y Loreley Pera (al que accedió Caras y Caretas) confirmó la legitimidad para recurrir, tanto del administrador de la herencia como de las sucesoras de Basso, sus hijas Agustina y Candelaria, y su viuda Daniela Cabral. Con respecto a las herederas, el dictamen afirma que "si se concursa a la herencia, es de orden que los beneficiarios puedan apelar, de acuerdo a la normativa".

Por otra parte, sostiene que "las citadas herederas estuvieron en condiciones de oponerse al concurso y apelar una vez decretado este, no pueden aducir nulidad de la sentencia por indefensión o violación del debido proceso. Pudieron acceder al mismo y ejercer sus defensas".

El tribunal indicó que "es de recibo" la legitimación de los acreedores que solicitaron el concurso, en su calidad de acreedores por arrendamientos otorgados a la firma Hernandarias XIII, principal tenedora de Conexión Ganadera.

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Estado patrimonial de la herencia de Basso

Con respecto al resumen del estado patrimonial de la herencia de Basso que figura en el expediente judicial, se "destaca que la mayoría del activo por participaciones sociales, corresponde a empresas que han concursado o se encuentran vinculadas al concurso del grupo económico integrado por Conexión Ganadera Ltda., el adeudo de Frigorífico Casablanca SA", también en concurso.

El informe concluye que "del activo referido por la suma de USD 41.933.651, se encuentra profundamente comprometido, nada más y nada menos, que una suma de USD 35.407.203, lo que demuestra que el estado patrimonial de la herencia es, cuando menos, infundado, por no tomar en cuenta estos detalles tan significativos".

Tomando en cuenta únicamente "los datos aportados por el administrador de la herencia, el activo concreto de la sucesión ascendería a USD 6.526.448, integrados por inmuebles, vehículos y créditos hipotecarios, dando por bueno que estos últimos constituyen hipótesis de primera hipoteca", estipularon.

Sin liquidez y con pasivo de 8 millones de dólares

"También destaca que no existe liquidez, porque no se indica una sola cuenta bancaria con fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones, sino simplemente créditos contra terceros, la mayoría de ellos sin garantías de ningún tipo y principalmente contra una empresa concursada", señala el informe adjunto.

"Respecto al pasivo de la herencia, de la misma información aportada por la administración de la herencia, surge que ascendería a USD 8.018.923, por lo que concluye que la herencia del Sr. Ruben Gustavo Basso Pallares es insolvente, en los términos del artículo 1 de la ley 18.387", detalle el documento.

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