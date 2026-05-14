La Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió trasladar al fiscal de Delitos de Económicos, Alejandro Machado, a la sede especializada en Cibercrimen. Machado estaba al frente de la investigación del fallido contrato con Cardama y la destrucción de documentación en el caso Marset. Será sustituido por fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez.
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Ferrero trasladó al fiscal que llevaba adelante los casos Cardama y pasaporte de Marset
Alejandro Machado será sustituido en el cargo por el fiscal Diego Pérez y los casos podrían demorar, entre ellos los de Cardama y el pasaporte a Marset.