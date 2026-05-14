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Política Mónica Ferrero | Cardama |

a cibercrimen

Ferrero trasladó al fiscal que llevaba adelante los casos Cardama y pasaporte de Marset

Alejandro Machado será sustituido en el cargo por el fiscal Diego Pérez y los casos podrían demorar, entre ellos los de Cardama y el pasaporte a Marset.

Machado deja Delitos Económicos.

Machado deja Delitos Económicos.

 Imagen tomada de X
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La Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió trasladar al fiscal de Delitos de Económicos, Alejandro Machado, a la sede especializada en Cibercrimen. Machado estaba al frente de la investigación del fallido contrato con Cardama y la destrucción de documentación en el caso Marset. Será sustituido por fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez.

De acuerdo a lo informado por el periodista Lucas Silva en la diaria, la designación implica cambios en causas de relevancia pública como la investigación por el caso Cardama y la destrucción de documentos en Torre Ejecutiva durante el período anterior de gobierno, que involucran al expresidente Luis Lacalle Pou. Además, tenía a su cargo la compra de la estancia María Dolores.

El nuevo fiscal

El fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, será el nuevo titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno, informó El Observador. Pérez quedará a cargo de investigar casos como Cardama, la compra de la estancia María Dolores, la destrucción de documentos en la investigación administrativa por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y República Ganadera, entre otros.

Agrega que los cambios no serán inmediatos, puesto que Pérez procura avanzar en algunas de las causas que tiene a cargo, como la que involucra al exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya, en la que aún no se ha iniciado el juicio.

Agrega el medio que Machado había pedido ya meses atrás ser trasladado de esa fiscalía y al crearse la nueva fiscalía se presentó como candidato y Ferrero aceptó designarlo.

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