Llamado para comprar viviendas: quiénes pueden acceder, dónde están y cuáles son los requisitos

Cómo anotarse al llamado

Los interesados podrán inscribirse de dos maneras:

Digital: mediante el formulario en línea de la ANV. Tras completar los datos, el sistema enviará automáticamente un comprobante al correo electrónico registrado.

mediante el formulario en línea de la ANV. Tras completar los datos, el sistema enviará automáticamente un comprobante al correo electrónico registrado. Presencial: en cualquiera de las dependencias del organismo. En Montevideo es obligatorio agendarse previamente llamando al 17217, mientras que en el resto del país no se requiere agenda.

La ANV recordó que cada postulante podrá anotarse únicamente en un barrio o localidad y en una sola categoría según la cantidad de dormitorios.

En caso de existir más aspirantes que viviendas disponibles, se realizará un sorteo público en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas para establecer el orden de prelación.

Quienes resulten sorteados en posiciones titulares deberán pasar por un estudio de sujeto de crédito antes de poder elegir entre las viviendas disponibles. Las visitas a algunas unidades serán únicamente para quienes superen esa evaluación.

Requisitos para acceder

Entre las principales condiciones establecidas por la ANV figuran:

Ser ciudadano uruguayo o residente legal con cédula vigente.

Tener más de 18 años y no superar los 80 años al finalizar el crédito.

No estar calificado en categoría 5 en la Central de Riesgos del Banco Central.

Contar con una antigüedad laboral mínima de un año.

Tener ingresos familiares líquidos inferiores a 80 UR.

No ser propietario ni promitente comprador de otra solución habitacional en el país para la modalidad compra.

El ingreso mínimo exigido dependerá de la localidad, el barrio y la cantidad de dormitorios elegidos.

Además, el organismo aclaró que no se tomarán como ingresos válidos las asignaciones familiares, retenciones judiciales ni el seguro de desempleo, salvo excepciones específicas debidamente documentadas.

Dónde están las viviendas

Las unidades incluidas en el llamado se ubican en:

Montevideo: Colón, Conciliación, Malvín Norte, Santiago Vázquez y Villa Española.

Colón, Conciliación, Malvín Norte, Santiago Vázquez y Villa Española. Canelones: La Paz y San Ramón.

La Paz y San Ramón. Colonia: Colonia del Sacramento.

Colonia del Sacramento. Florida: ciudad de Florida.

ciudad de Florida. Cerro Largo: Fraile Muerto.

Fraile Muerto. Paysandú, Rocha, Salto y Treinta y Tres.

Entre las opciones disponibles hay viviendas de hasta cuatro dormitorios en Montevideo y unidades de tres dormitorios en departamentos del interior como Rocha, Paysandú y Colonia.