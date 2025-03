Astesiano se presentó en Torre Ejecutiva junto a su abogado, ¿qué fue a reclamar?

Asteasiano aseveró su antiguo jefe: “No volví a hablar con Lacalle Pou y no me interesa. Nunca me comuniqué con él, no tengo relación. No tengo nada que decirle, que tenga suerte”.

“A veces tenés arrepentimientos, pero es más haber trabajado con gente que no tenía que haber trabajado. Son arrepentimientos totales. Hoy trabajo para ser mejor gente”, completó.