AUF calificó como "muy positiva" la reunión con Carlos Negro

Embed El equipo del Ministerio del Interior designado por el presidente electo Yamandú Orsi trabaja desde ya en generar el diálogo necesario con todos los actores del fútbol que permita la convivencia y el disfrute de este deporte a uruguayas y uruguayos. pic.twitter.com/WtkLURP45G — Carlos Negro (@CNegro7) February 5, 2025

Ignacio Alonso: "Carlos Negro vino a escuchar"

Luego de la reunión, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, brindó una rueda de prensa en la cuál destacó que la misma "fue muy positiva" y que fue un "honor haber recibido al futuro ministro del Interior", con dirigentes de los cuadros grandes.

"Intercambiamos una cantidad de ideas y conceptos en torno al fútbol, sobre nuestra experiencia, las medidas que se toman, los diagnósticos que tenemos", contó y agregó que Negro "vino a escuchara este sector de la sociedad civil que es tan importante y tiene tanto que ver con la tarea que desarrolla el ministerio".

Alonso manifestó que en el último tiempo "los hechos de violencia han disminuido" y le atribuyó esto a la aplicación de medidas tales como las cámaras de identificación facial, la identificación de los hinchas al sacar las entradas, la coordinación efectiva de la profesionalización de la seguridad de los equipos y la AUF, entre otras.

"El ministro vino a escucharnos, a recibir impresiones del fútbol con una actitud muy constructiva para tomar información para luego con sus colaboradores y estructura policial y política, a medida que vaya tomando actividad en el año, llegar a las mejores acciones del Ministerio del Interior", destacó Alonso.

Reunión AUF Negro I.jpeg

La palabra de Ruglio y Vairo

Por Peñarol asistieron a la reunión su presidente, Ignacio Ruglio junto al vicepresidente Eduardo Zaidensztat. Al salir, el máximo mandatario carbonero dijo que "nos sentimos escuchados, con ganas de colaborar y cuando empiece su nuevo mandato, tener esas mesas de trabajo".

Aseguró que es una "hermosa oportunidad" para trabajar entre los clubes con el fin de evitar con sanciones por parte de CONMEBOL, que le implican una pérdida de entre USD 1.000.000 y USD 1.500.000 por multas.

Por el lado de Nacional asistió su presidente, Ricardo Vairo, acompañado por el directivo Alejandro Balbi. "Estamos muy conformes con esta reunión porque marca un inicio de un trabajo que necesariamente tiene que ser en equipo porque todos tenemos el mismo objetivo", dijo Vairo.

Respecto a volver a tener público visitante en los clásicos, el presidente de Nacional afirmó que "se habló por arriba" pero "hoy no está en discusión". "Nacional ya ha tomado una postura y la va a mantener. Supongo que Peñarol no está de acuerdo con nosotros, pero no tiene mucho para cambiar", agregó.