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Política

todos votaron

Crearon comisión especial para tratar proyecto sobre jubilación a los 60 años

A iniciativa de la Coalición Republicana la Cámara baja constituyó una comisión para estudiar el proyecto de jubilación a los 60 años.

Diputados se tomará su tiempo para analizar proyecto jubilatorio.

Diputados se tomará su tiempo para analizar proyecto jubilatorio.

 Sofia Torres / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Cámara de Diputados, a iniciativa de la autodenominada Coalición Republicana, creó una comisión especial para considerar el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la jubilación a los 60 años. La intención de la oposición es poder realizar un estudio pormenorizado del texto.

En la votación la moción logró 68 votos de 69 posibles y fue aprobada con votos de todos los partidos con representación parlamentaria.

La comisión quedó conformada por siete diputados del Frente Amplio, dos del Partido Nacional, dos del Partido Colorado, uno del Partido Independiente y uno de Identidad Soberana. En el caso de Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone participará como delegado de sector.

Antes de fin de año

Durante una conferencia de prensa la diputada frenteamplista Sol Maneiro destacó que la intención es votar el proyecto antes de que termine el año en la Cámara de Diputados.

Agregó que la intención es “recibir a todas las delegaciones que tengan aportes para mejorar el proyecto” y “escuchar todas las opiniones”. “La idea es poder discutir lo más ampliamente posible, que la integren todos los partidos políticos, que todos tengan opinión a la hora de discutir el proyecto, que si tiene oportunidades de mejora se puedan hacer dentro de la comisión, y después esperamos que haya solamente un informe en mayoría, y si no es así, habrá uno en mayoría y otro en minoría”, subrayó.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo procura ofrecer una alternativa a quienes no puedan continuar trabajando hasta los 65 años, edad de retiro establecida por la reforma de la seguridad social de 2023. La propuesta no modificaría la edad normal de jubilación, que seguiría siendo de 65 años, sino que incorporaría una nueva posibilidad de retiro anticipado para quienes cumplan con los requisitos.

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