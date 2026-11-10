Policía incorporó nuevas tecnologías para la seguridad pública en Kibón y Tres Cruces

Punto Azul en Kibón: tecnología, trámites y asistencia ante emergencias

La histórica garita policial de Kibón fue reacondicionada para convertirse en un espacio de multipropósito que integra diferentes herramientas de asistencia y servicios de autogestión.

El Punto Azul ofrece la posibilidad de realizar diferentes trámites administrativos sin necesidad de concurrir a una dependencia policial.

Entre ellos se encuentran el inicio de denuncias por hurto o extravío de la cédula de identidad, la solicitud de constancia de domicilio, la agenda para la renovación de la cédula y el inicio del trámite de antecedentes judiciales, conocido como certificado de buena conducta.

Para acceder a estos servicios, el sistema incorpora mecanismos de identificación biométrica mediante reconocimiento facial y validación de identidad con la cédula.

Además, cuenta con un botón de comunicación directa con el servicio de emergencias 9-1-1, que incluye audio e imagen en tiempo real, un desfibrilador para situaciones de urgencia médica, un extintor para casos de incendio y un sistema de videovigilancia integrado y cámaras 360.

El espacio también funcionará como punto de anclaje y referencia para la Policía Comunitaria Turística de la Jefatura de Policía de Montevideo

Nuevo tótem 9-1-1 en Tres Cruces

También se encuentra operativo un nuevo tótem de Emergencia 9-1-1, ubicado en la peatonal Cassinoni, en la zona de Tres Cruces. Se trata del segundo dispositivo de estas características instalado en Montevideo, luego del colocado en Plaza Matriz, en Ciudad Vieja.

Estos tótems permiten a las personas establecer una comunicación con el servicio de emergencias 9-1-1 y solicitar asistencia policial ante situaciones que lo requieran.

Su instalación busca ampliar los canales de contacto con la Policía y sumar puntos de asistencia accesibles en espacios de alta circulación pública.

Más tecnología aplicada a la seguridad

La incorporación del Punto Azul y del tótem 9-1-1 se suman a las tecnología ya incorporadas por el Ministerio del Interior, que incluye herramientas de vigilancia, monitoreo y respuesta ante diferentes situaciones, señalaron desde la cartera.

En ese contexto, también se destaca la incorporación de drones de distintas características, entre ellos equipos de ala fija —utilizados recientemente ante la visita del Papa León XVI— destinados a fortalecer las capacidades operativas y de vigilancia.

Drones

A su vez, se sumaron drones autónomos en Montevideo y Rivera, que permanecen en las unidades policiales y pueden ser desplegados a demanda, sin requerir la intervención directa de un funcionario para su puesta en funcionamiento.

En Montevideo, estos dispositivos funcionan como apoyo al patrullaje de la Jefatura de Policía, particularmente como primera respuesta, permitiendo obtener información desde el aire antes o durante la intervención de los equipos que trabajan en tierra.

Asimismo el Centro de Comando Unificado (CCU), cuenta con drones autónomos de alta tecnología, que permiten un despliegue rápido en todo el país, las 24 horas del día, en apoyo a las unidades operacionales, a las Jefaturas Departamentales y a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Estos drones pueden volar con cualquier condición climática y cuentan con una carga rápida que permite despegarlos en el terreno de inmediato, obteniendo imágenes en directo del toda el área, así como detecciones térmicas logrando identificar delincuentes que estén ocultos.

Además esta nueva tecnología duplica la autonomía de los que ya se venían utilizando, incrementando la capacidad operacional de la Policía y tienen la particularidad que se manejar a distancia desde el CCU, teniendo así un despliegue territorial que permite incrementar la respuesta operativa y la seguridad de la ciudadanía.