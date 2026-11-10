Orsi revocó decisión del MSP y restableció los cinco años de inhabilitación para anestesista condenada

Lustemberg, argumentó que "el plazo dispuesto, no se aparta de los estándares que tradicionalmente aplicó el Ministerio en otras situaciones y que el Tribunal consideró adecuados y por tanto de ninguna manera puede considerarse contrario a una regla de derecho".

No obstante, los padres de la pediatra de 41 años fallecida en la operación, cuestionaron la reducción de la sanción e hicieron un denuncia. De hecho, en junio de este año, el padre de Barrera entregó una carta a Orsi donde cuestionaba a Lustemberg por la reducción.

El decreto presidencial que revocó la decisión de Lustemberg

El decreto señala: “Revócase la Resolución del Ministerio de Salud Pública, de fecha 1° de octubre de 2025, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, y en su mérito, confirmase la Resolución de la Comisión de Salud Pública N° 10/2024, de 3 de diciembre de 2024, en todos sus términos”.

Y agrega: "En esta instancia, se comparte lo informado por la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública, en cuanto a la invocación de hechos nuevos que ameritan reconsiderar la sanción oportunamente dispuesta, fundamentalmente al dictado de la Sentencia No. 266/2025 de 18 de diciembre de 2025 que homologó el acuerdo abreviado promovido por Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno condenado a la Dra. Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable".