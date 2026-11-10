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Política Orsi | Lustemberg | anestesista

Revirtió decisión de Lustemberg

Orsi revocó decisión del MSP y restableció los cinco años de inhabilitación para anestesista condenada

Presidencia revocó resolución firmada por Lustemberg en octubre de 2025 que bajó a tres años la sanción a Inés Miralles, anestesista condenada por mala praxis.

Presidente Orsi revocó polémica resolución del MSP sobre anestesista condenada.

Presidente Orsi revocó polémica resolución del MSP sobre anestesista condenada.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mediante un decreto, revocó la resolución emitida hace un año por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, por lo que el Poder Ejecutivo restableció los cinco años de inhabilitación que habían sido dispuestos inicialmente para la anestesista.

Miralles fue condenada en diciembre de 2025 a dos años de prisión en régimen de libertad a prueba por el delito de homicidio culposo, por un caso de mala praxis tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía realizada el 26 de octubre de 2023.

La decisión de Lustemberg que generó polémica

Tras la condena de Miralles, generó polémica la decisión de Lustemberg de reducir la inhabilitación de su título. A mediados de este año, la ministra concurrió al Parlamento y aseguró que "no hubo en este caso, ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos, una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles".

Lustemberg, argumentó que "el plazo dispuesto, no se aparta de los estándares que tradicionalmente aplicó el Ministerio en otras situaciones y que el Tribunal consideró adecuados y por tanto de ninguna manera puede considerarse contrario a una regla de derecho".

No obstante, los padres de la pediatra de 41 años fallecida en la operación, cuestionaron la reducción de la sanción e hicieron un denuncia. De hecho, en junio de este año, el padre de Barrera entregó una carta a Orsi donde cuestionaba a Lustemberg por la reducción.

El decreto presidencial que revocó la decisión de Lustemberg

El decreto señala: “Revócase la Resolución del Ministerio de Salud Pública, de fecha 1° de octubre de 2025, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, y en su mérito, confirmase la Resolución de la Comisión de Salud Pública N° 10/2024, de 3 de diciembre de 2024, en todos sus términos”.

Y agrega: "En esta instancia, se comparte lo informado por la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública, en cuanto a la invocación de hechos nuevos que ameritan reconsiderar la sanción oportunamente dispuesta, fundamentalmente al dictado de la Sentencia No. 266/2025 de 18 de diciembre de 2025 que homologó el acuerdo abreviado promovido por Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno condenado a la Dra. Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable".

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