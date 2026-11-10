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Política

Economía

Crisis financiera de Paraguay pone a prueba solidez y estabilidad en Uruguay

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, analizó las implicancias de este escenario regional.

Crisis en Paraguay no afecta al sistema bancario de Uruguay.

Crisis en Paraguay no afecta al sistema bancario de Uruguay.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Ante la reciente y profunda crisis institucional y financiera desatada en Paraguay —marcada por el cierre de Ueno Bank y la consecuente renuncia del presidente Santiago Peña, quien se desempeñó como accionista de dicha entidad hasta 2025—, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, analizó este lunes las implicancias de este escenario regional. Durante su exposición, el jerarca subrayó que este tipo de turbulencias internacionales permiten visibilizar con mayor claridad los importantes logros construidos por Uruguay en materia de estabilidad económica y la absoluta integridad de su plaza financiera.

Tolosa hizo hincapié en que la solidez actual del sistema uruguayo no es fruto del azar, sino el resultado directo de una política estricta aplicada por el BCU en los procesos de autorización para la operación de nuevas instituciones, así como de rigurosos mecanismos de regulación y vigilancia continua. En particular, destacó el control exhaustivo sobre la exposición a empresas vinculadas dentro de un mismo grupo económico, una herramienta fundamental para prevenir riesgos sistémicos y proteger los ahorros de los depositantes.

Tranquilidad a la ciudadanía

Como muestra de este enfoque prudente, el titular de la autoridad monetaria detalló que a los bancos que operan en el país se les exige un nivel de capitalización que duplica los estándares internacionales vigentes, posicionando a Uruguay con las exigencias de capital secundarias más altas de todo el continente americano. En este sentido, transmitió un mensaje de absoluta tranquilidad a la ciudadanía y a los mercados: "Podemos estar muy tranquilos en cuanto al sistema bancario en Uruguay. Además, no hay un vínculo, una exposición relevante a este grupo en particular o Paraguay, en general, de ninguna institución uruguaya que haga pensar que pueda llegar a haber cierta afectación de la estabilidad de alguna institución en particular porque los vínculos no están", remarcó con firmeza.

Asimismo, en un contexto global signado por la volatilidad, el presidente del BCU instó a los diferentes actores sociales y económicos a capitalizar la estabilidad macroeconómica que caracteriza al país. Al respecto, valoró positivamente el crecimiento económico y del consumo que ha exhibido Uruguay de forma casi ininterrumpida a lo largo de los últimos 20 años, con la única excepción del período extraordinario de la pandemia.

Finalmente, frente a un mapa de riesgos internacionales desafiante y marcado por un consumo sostenido y precios estables, el titular del BCU exhortó al sector empresarial a proyectar y concretar inversiones más robustas. Para Tolosa, aprovechar este entorno de previsibilidad institucional y financiera representa una oportunidad clave para consolidar el desarrollo productivo y el crecimiento a largo plazo del país.

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