Ante la reciente y profunda crisis institucional y financiera desatada en Paraguay —marcada por el cierre de Ueno Bank y la consecuente renuncia del presidente Santiago Peña, quien se desempeñó como accionista de dicha entidad hasta 2025—, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, analizó este lunes las implicancias de este escenario regional. Durante su exposición, el jerarca subrayó que este tipo de turbulencias internacionales permiten visibilizar con mayor claridad los importantes logros construidos por Uruguay en materia de estabilidad económica y la absoluta integridad de su plaza financiera.
Economía
Crisis financiera de Paraguay pone a prueba solidez y estabilidad en Uruguay
El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, analizó las implicancias de este escenario regional.