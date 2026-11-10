Crisis financiera de Paraguay pone a prueba solidez y estabilidad en Uruguay

Tranquilidad a la ciudadanía

Como muestra de este enfoque prudente, el titular de la autoridad monetaria detalló que a los bancos que operan en el país se les exige un nivel de capitalización que duplica los estándares internacionales vigentes, posicionando a Uruguay con las exigencias de capital secundarias más altas de todo el continente americano. En este sentido, transmitió un mensaje de absoluta tranquilidad a la ciudadanía y a los mercados: "Podemos estar muy tranquilos en cuanto al sistema bancario en Uruguay. Además, no hay un vínculo, una exposición relevante a este grupo en particular o Paraguay, en general, de ninguna institución uruguaya que haga pensar que pueda llegar a haber cierta afectación de la estabilidad de alguna institución en particular porque los vínculos no están", remarcó con firmeza.