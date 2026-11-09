Ueno Holding blanqueó casi US$ 4 millones de Marset en un solo día

En ese sentido, el Ministerio Público de Paraguay remarcó que estos préstamos eran para encubrir el origen real de los fondos.

Según la tesis del fiscal Deny Yoon Pak, las operaciones no fueron simples colocaciones de dinero, sino movimientos estructurados mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito de ahorro (CDA), con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a fondos provenientes del tráfico internacional de drogas.

Las instrucciones de Marset cuando estaba detenido en Dubái

Estos se realizaron justamente ante la urgencia de Sebastián Marset, quien todavía se encontraba detenido en Dubái cuando ordenó realizar estos movimientos.

Según conversaciones filtradas, Koube recibió instrucciones de Marset, a través de mensajes enviados por su cuñado Mauro García Troche, hermano de Giannina García Troche, actualmente retenida en Paraguay. Con estos argumentos, Koube fue condenado a 6 años de prisión, en el marco del caso A Ultranza Py, en diciembre de 2025 en primera instancia y en marzo de 2026 en segunda instancia.

El 28 de diciembre de 2021, Koube movió US$ 2,5 millones. Ese día se concretaron dos operaciones en dólares a través de Are Inversiones SA, firma utilizada por Koube en el esquema investigado y que, según la acusación, habría sido adquirida para Sebastián Marset.

La primera operación correspondió a un contrato de inversión por un capital de US$ 1.000.000, cuyo monto computable con intereses ascendió a US$ 1.015.197.

La segunda operación involucró otros US$ 1.500.000, con un valor total de US$ 1.523.627, también incluidos los intereses.

Ambos contratos fueron suscritos de manera simultánea y representaron una colocación de US$ 2,5 millones de capital, que alcanzaron US$ 2.538.824 al computarse los intereses.

El mecanismo de triangulación financiera

“El 28 de diciembre de 2021, el acusado solicitó y obtuvo dos préstamos de la empresa Ueno Holding Saeca, respectivamente por valor de US$ 1.015.197 y US$ 1.523.627, los cuales, en la misma fecha, los invirtió en la firma Credicentro Saeca (parte de la firma ueno Holding), mediante contrato de inversión celebrado por Alberto Koube Ayala, en la referida fecha, ambas a ser devueltas el 25 de junio de 2022", describió la Fiscalía.

Agrega que estos movimientos eran parte de un mecanismo de triangulación financiera en el que se habrían simulado préstamos de Ueno Holding para luego colocar los recursos en Credicentro mediante contratos de inversión a nombre de Are Inversiones SA.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que estos instrumentos financieros permitieron construir una apariencia de operaciones comerciales legítimas alrededor de recursos cuyo origen estarían vinculados al narcotráfico.

Pero las operaciones de ese mismo 28 de diciembre no se limitaron a los dólares. También se registró una colocación de G. 1.300 millones en Credicentro, bajo la modalidad de certificado de depósito de ahorro (CDA), a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube.

El instrumento contemplaba un retorno proyectado de G. 2.079.999.992, según los datos consignados en la acusación. Esta operación habría permitido incorporar otra parte de los fondos al circuito financiero mediante una persona del entorno familiar del investigado.

Simulaciones de préstamos

El 11 de noviembre de 2021, se registró una inversión de G. 10.000.568.456 a nombre del Grupo Tapyracuai SA, de Alberto Koube, en IOIO Saeca, entidad que posteriormente formaría parte de la estructura de Ueno Holding.

Para justificar la procedencia del dinero, se habría presentado un supuesto préstamo otorgado por Financiera El Comercio Saeca. No obstante, la investigación fiscal cuestionó la documentación utilizada para respaldar la operación y la señaló como parte de una posible simulación documental.

“Para dicha inversión, otra vez, el referido acusado justificó su supuesto origen como proveniente del préstamo que le concedió la Financiera El Comercio Saeca, el 18 de agosto de 2021, cuando, en realidad, dicha operación constituye una mera simulación, como usualmente lo vino empleando Alberto Koube para insertar las ganancias ilícitas que obtuvo de Sebastián Marset”, subrayó la Fiscalía.

Esta colocación, sumada a los G. 1.300 millones depositados en Credicentro el 28 de diciembre representa más de G. 11.300 millones en operaciones realizadas en guaraníes. Al tipo de cambio de la época, equivalían a aproximadamente USD 1,65 millones.

Así, entre las colocaciones en dólares y las realizadas en moneda nacional, el circuito financiero investigado habría movilizado entre USD 3,8 y USD 4,1 millones.

Operaciones antes del Operativo A Ultranza Py

La cronología también resulta relevante en función de los movimientos que se realizaron entre noviembre y diciembre de 2021, meses después de la detención de Sebastián Marset en Dubái, el 12 de setiembre de ese año, y antes de que el operativo A Ultranza Py fuera ejecutado, el 22 de febrero de 2022.

La Fiscalía identifica mensajes enviados por Mauro García Troche, el hermano de la esposa de Marset, a Alberto Koube solicitando que este esté atento a movimientos de dinero de Marset, que en ese entonces estaba retenido en Dubái.

Para los agentes del Ministerio Público, las operaciones forman parte de un esquema destinado a introducir y dar apariencia de legalidad a las ganancias del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, con rutas hacia Europa y África.

Los nexos entre Vázquez y Koube

El 24 de febrero de 2022, dos días después de darse a conocer el Operativo A Ultranza, Miguel Vázquez envió una nota al Ministerio Público, dirigida al fiscal general adjunto Marcos Alcaraz para comunicar que compró la embarcación de Koube y estaba tramitando el traspaso a su nombre.

La nota buscaba evitar que la operación comercial con Koube lo involucrara en la investigación fiscal y de paso no perder la embarcación en los procesos de embargo al empresario.

En el documento, Vázquez sostuvo que compró el yate de manera legal a través del Grupo Tapyracuai SA, firma que identificó como representante y distribuidora oficial de la marca italiana Azimut en Paraguay.

Según su exposición, en junio de 2018, formalizó un contrato para la construcción de un yate (bautizada como Zeus) modelo Azimut AZ62, de 62 pies (19 metros), que fue terminado en Brasil en agosto de 2019.

Vázquez afirmó que la operación la realizó con Alberto Koube, a quien identificó como representante de la firma distribuidora, con pagos supuestamente legales.