Bergara sobre el FA: "perdió fraternidad" y llamó a mejorar el funcionamiento

Dicho esto, no obstante, señaló que “lo preocupante” es que la diferencia de visiones entre algunos sectores “se expresa en una inusual magnitud de la desaprobación en las encuestas”, marcada por la baja aprobación entre los votantes frenteamplistas. En ese sentido, Bergara advirtió sobre el hecho de que “esas críticas no se traduzcan en riesgo, porque cuando esto se transforma en expresión clara y concreta de desaprobación a un gobierno del Frente, eso después no se revierte en los últimos seis meses antes de una elección”.

En una rueda de prensa, el jefe departamental dijo que el “dato novedoso” de las últimas mediciones es que ahora “el espíritu crítico de los frenteamplistas” se refleja en los niveles de desaprobación. En ese marco, sostuvo que desde el gobierno se debe trabajar en “mostrar las cosas que se están haciendo”, así como en “reconocer que hay cosas que todavía no se están enderezando en la dirección correcta” y también en “explicar, en este mundo de inmediatez, que hay cosas muy importantes que tenemos que resolver en la sociedad uruguaya que no se resuelven de manera mágica, con un chasquido de dedos”.

El FA “ha perdido fraternidad”

Bergara, además, afirmó que el FA “ha perdido fraternidad” e identificó como punto de quiebre el plebiscito sobre la seguridad social de 2024, en el que, debido a la falta de consenso, la fuerza política resolvió dar libertad de acción. “Era la primera vez que íbamos divididos en una posición sobre un plebiscito en la elección nacional, y lo que más heridas dejó fue el tono, la agresividad y la violencia con que se dio esa discusión”, expresó el intendente de Montevideo, y sostuvo que a futuro se deben “revertir” esas situaciones y “echar aceite en el funcionamiento de la interna frenteamplista”.

Sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico, algo que también divide a los distintos sectores del FA, Bergara dijo que no ve “con buenos ojos que se diga que si le ponemos el 1% al 1% más rico resolvemos la pobreza infantil”. “Es un razonamiento ilusorio, no es real. Y lo peor es que eso genera la idea de que no se resuelve la pobreza infantil porque alguien está encaprichado en no ponerle un 1% al 1%”, expresó, y agregó: “Esas cosas en el Frente Amplio no tienen lugar, para mi gusto”.