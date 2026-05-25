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Política

Seregnistas

Bergara sobre el FA: "perdió fraternidad" y llamó a mejorar el funcionamiento

El gobierno se debe “mostrar las cosas que se están haciendo”, así como en “reconocer que hay cosas que todavía no se están enderezando", dijo Bergara.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
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En una chacra en Paso de la Arena, tuvo lugar este fin de semana la primera agrupación nacional de gobierno de Seregnistas, el sector del Frente Amplio (FA) que nuclea –entre otros– a Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay. Con el nivel de desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi como tema ineludible, integrantes de los tres niveles de gobierno y legisladores del sector analizaron la coyuntura con una visión autocrítica, repasaron algunas acciones de la actual administración y reafirmaron su “oficialismo y la defensa del gobierno”. En el encuentro también se evaluó el estado de la fuerza política y del propio sector, de cara al próximo Congreso Ordinario del FA, previsto para mediados de octubre.

“Tenemos un gobierno frenteamplista y, como es un gobierno frenteamplista, es nuestro gobierno”, afirmó el intendente de Montevideo Mario Bergara en el cierre del encuentro. El jerarca le restó cierta trascendencia a las diferencias dentro del FA, ya que “siempre las hubo”. En ese sentido, llamó a no olvidarse de “esa pequeña historia que nos nutre, porque bienvenidas [sean] las diferencias”.

Hay avances y cosas para corregir

Entre las conclusiones del encuentro de este sábado, Bergara mencionó la reafirmación de que, si bien “hay cosas para corregir”, en el sector entienden que “el gobierno que realmente avanza con transformaciones por el bien de la gente está esencialmente en el Frente Amplio”.

Dicho esto, no obstante, señaló que “lo preocupante” es que la diferencia de visiones entre algunos sectores “se expresa en una inusual magnitud de la desaprobación en las encuestas”, marcada por la baja aprobación entre los votantes frenteamplistas. En ese sentido, Bergara advirtió sobre el hecho de que “esas críticas no se traduzcan en riesgo, porque cuando esto se transforma en expresión clara y concreta de desaprobación a un gobierno del Frente, eso después no se revierte en los últimos seis meses antes de una elección”.

En una rueda de prensa, el jefe departamental dijo que el “dato novedoso” de las últimas mediciones es que ahora “el espíritu crítico de los frenteamplistas” se refleja en los niveles de desaprobación. En ese marco, sostuvo que desde el gobierno se debe trabajar en “mostrar las cosas que se están haciendo”, así como en “reconocer que hay cosas que todavía no se están enderezando en la dirección correcta” y también en “explicar, en este mundo de inmediatez, que hay cosas muy importantes que tenemos que resolver en la sociedad uruguaya que no se resuelven de manera mágica, con un chasquido de dedos”.

El FA “ha perdido fraternidad”

Bergara, además, afirmó que el FA “ha perdido fraternidad” e identificó como punto de quiebre el plebiscito sobre la seguridad social de 2024, en el que, debido a la falta de consenso, la fuerza política resolvió dar libertad de acción. “Era la primera vez que íbamos divididos en una posición sobre un plebiscito en la elección nacional, y lo que más heridas dejó fue el tono, la agresividad y la violencia con que se dio esa discusión”, expresó el intendente de Montevideo, y sostuvo que a futuro se deben “revertir” esas situaciones y “echar aceite en el funcionamiento de la interna frenteamplista”.

Sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico, algo que también divide a los distintos sectores del FA, Bergara dijo que no ve “con buenos ojos que se diga que si le ponemos el 1% al 1% más rico resolvemos la pobreza infantil”. “Es un razonamiento ilusorio, no es real. Y lo peor es que eso genera la idea de que no se resuelve la pobreza infantil porque alguien está encaprichado en no ponerle un 1% al 1%”, expresó, y agregó: “Esas cosas en el Frente Amplio no tienen lugar, para mi gusto”.

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