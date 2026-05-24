EEUU e Irán alcanzaron acuerdo que establece apretura del estrecho de Ormuz y entrega de uranio

Recalcó también que aún no se había firmado ningún acuerdo.

Acuerdo casi finalizado

El sábado, el mandatario estadounidense, adelantó en la red social Truth Social que el acuerdo con Irán "está prácticamente finalizado", y que pronto se darán a conocer los últimos detalles.

Con anterioridad, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, reconoció que la redacción de un memorando de entendimiento está en la etapa final.

Ataque en febrero

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, alegando las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní.

El país persa respondió con andanadas de misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio.

Tras casi 40 días de conflicto, el 7 de abril, el presidente estadounidense anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.

No obstante, el día 13 de abril, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz.

Posteriormente, el 21 de abril, EEUU prorrogó la tregua hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". No obstante, Trump reconoció que el alto el fuego sigue siendo "increíblemente frágil".

(Sputnik)