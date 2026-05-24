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Deportes Club Atlético Peñarol | Defensor Sporting | Torneo Intermedio

en el franzini

Peñarol vence a Defensor Sporting 2 a 0 por la segunda fecha del Intermedio

Defensor procura obtener los primeros tres puntos en el Torneo Intermedio al tiempo que los aurinegros buscan descontar con Racing en la Tabla Anual.

Matías Arezo puso el primero para Peñarol.

Matías Arezo puso el primero para Peñarol.
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Con goles de Matías Arezo y Diego Laxalt, Peñarol se impuso sobre Defensor Sporting en la casa de los violetas. De esta manera los mirasoles quedan primeros en el Grupo A del Torneo Intermedio y a dos puntos atrás de Racing en la Tabla Anual. Por su parte, Defensor vio frustrada su esperanza de sumar tres puntos y posicionarse mejor.

DEFENSOR SPORTING:

Kevin Dawson, Geanfranco Rodríguez, Guillermo De Los Santos, Francisco Sorondo, Axel Frugone, Mauricio Amaro, Germán Barrios, Lucas Agazzi, Nicolás Wunsch, Alan Torterolo y Brian Montenegro.

Director técnico: Román Cuello.

Suplentes: Lucas Machado, Mateo Caballero, Diego Abella, Erico Cuello, Juan Manuel Jorge, Brian Lozano, Facundo Castro, Santino Bruschi, Emiliano Alonso y Lautaro Navarro.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Brian Barboza, Emanuel Gularte (63′ Mauricio Lemos), Lucas Ferreira, Lucas Hernández, Eric Remedi (46′ Jesús Trindade), Eduardo Darias, Gastón Togni (46′ Leandro Umpierrez), Luis Angulo, Diego Laxalt y Facundo Batista (46′ Matías Arezo).

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Franco Escobar, Kevin Rodríguez, Germán Barbas, Javier Cabrera y Abel Hernández.

Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Barreiro. Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez. VAR: Leodán González y Richard Trinidad.

Cancha: Estadio Franzini.

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