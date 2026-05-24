Peñarol vence a Defensor Sporting 2 a 0 por la segunda fecha del Intermedio

Con goles de Matías Arezo y Diego Laxalt, Peñarol se impuso sobre Defensor Sporting en la casa de los violetas. De esta manera los mirasoles quedan primeros en el Grupo A del Torneo Intermedio y a dos puntos atrás de Racing en la Tabla Anual. Por su parte, Defensor vio frustrada su esperanza de sumar tres puntos y posicionarse mejor.