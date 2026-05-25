Regular viáticos, subsidios y exclusividad en el trabajo: los tres proyectos del FA

Como antecedente, Caggiani recordó que en 2019 el FA consiguió modificar la ley de declaraciones juradas, con el objetivo de “hacer públicos los patrimonios de todos los que tomamos decisiones que afectan a la ciudadanía”. “Nuestras decisiones jamás deben tomarse para obtener un beneficio personal o particular, sino para transformar la realidad y ayudar a vivir mejor a quienes más lo necesitan”, resaltó el senador del Movimiento de Participación Popular.

Caggiani también citó una frase atribuida al expresidente José Mujica: “La política es la lucha por la felicidad de todos… A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política, son un peligro”. El legislador frenteamplista agregó que aquellos que “buscan hacer dinero con la política se equivocan”, ya que “la gestión pública es una herramienta de transformación, no un fin en sí mismo”.

“En síntesis, buscamos mejorar la transparencia, equiparar beneficios con la ciudadanía y establecer mecanismos claros para la rendición de cuentas de nuestras actividades”, remarcó Caggiani.