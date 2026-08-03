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Política

BID destina U$S 25 millones para fortalecer capacidad del Ministerio del Interior

Presidente del BID se reunió con Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, para analizar detalles de la estrategia del organismo para Uruguay.

El presidente del BID en conferencia de prensa.

El presidente del BID en conferencia de prensa.

 Gastón Britos / FocoUy
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó un convenio con el Ministerio del Interior, por el cual la cartera recibirá un préstamo por US$ 25 millones, destinado a "fortalecer las capacidades de investigación de la Policía Nacional, potenciar la formación policial y mejorar el sistema penitenciario, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública".

Durante una conferencia de prensa, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, afirmó que "para casi todos los países de la región, independiente de su posición ideológica o su partido, la seguridad ha sido mencionada como la prioridad número uno".

"Nosotros pensamos que, para trabajar la seguridad y la violencia que viene con el crimen organizado, se tiene que organizar la región y tiene que ser una iniciativa regional; no puede ser país a país", agregó.

Reunión con el presidente

Goldfajn mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, en el marco de su visita a Uruguay. Su agenda incluyó reuniones con el Ministerio del Interior, Carlos Negro, y la Policía, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el equipo económico de gobierno.

"Uno de los objetivos mayores de esta visita es lanzar junto con el presidente y con el ministro Oddone la Estrategia País que el directorio del BID aprobó para Uruguay de 2026 a 2030", indicó Goldfajn. El plan tiene un componente público con los ministros de Estado y uno privado con la relación con las empresas a través de BID Invest por unos U$S 5.000 millones.

Mayor inversión del BID

Goldfajn mencionó un aumento significativo de la inversión en Uruguay, que en 2026 será por U$S 1.650 millones, más que el triple de 2025. Uno de los pilares del plan será la innovación y la competitividad para generar un mayor crecimiento.

La estrategia para Uruguay, indicó Goldfajn, contará de dos partes: una parte centrada en lo público, que involucra el trabajo con ministros, y otra parte de trabajo con empresas privadas y startups. En cuanto a la Estrategia País, explicó que se basa, principalmente, en tres pilares: innovación y competitividad; seguridad y bienestar; movilidad y servicios básicos.

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