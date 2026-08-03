BID destina U$S 25 millones para fortalecer capacidad del Ministerio del Interior

Reunión con el presidente

Goldfajn mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, en el marco de su visita a Uruguay. Su agenda incluyó reuniones con el Ministerio del Interior, Carlos Negro, y la Policía, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el equipo económico de gobierno.

"Uno de los objetivos mayores de esta visita es lanzar junto con el presidente y con el ministro Oddone la Estrategia País que el directorio del BID aprobó para Uruguay de 2026 a 2030", indicó Goldfajn. El plan tiene un componente público con los ministros de Estado y uno privado con la relación con las empresas a través de BID Invest por unos U$S 5.000 millones.

Mayor inversión del BID

Goldfajn mencionó un aumento significativo de la inversión en Uruguay, que en 2026 será por U$S 1.650 millones, más que el triple de 2025. Uno de los pilares del plan será la innovación y la competitividad para generar un mayor crecimiento.

La estrategia para Uruguay, indicó Goldfajn, contará de dos partes: una parte centrada en lo público, que involucra el trabajo con ministros, y otra parte de trabajo con empresas privadas y startups. En cuanto a la Estrategia País, explicó que se basa, principalmente, en tres pilares: innovación y competitividad; seguridad y bienestar; movilidad y servicios básicos.