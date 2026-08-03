Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Rampla Juniors | SAD |

"corroborando pequeños detalles"

MEC podría intervenir a Rampla Juniors y desplazar a autoridades de la SAD

Socios picapiedras habían denunciado ante el MEC que la SAD no respetó la decisión de cesar el contrato en una Asamblea de Socios "legítima".

MEC podría intervenir a Rampla Juniors.

MEC podría intervenir a Rampla Juniors.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se encuentra analizando la denuncia presentada por socios de Rampla Juniors ante este organismo, por entender que no se está respetando la decisión de la Asamblea de Socios que votó para rescindir el contrato de la SAD.

Según informó Claudio Veiga en el programa Tarde de Fútbol, los socios del elenco picapiedra denunciaron ante el MEC que la SAD que gestiona el club, no respetó la resolución de la Asamblea de Socios que había votado por cesar el vínculo contractual con la SAD.

En medio de la crisis deportiva pero también económica del club, que hoy está en la Primera Amateur y tiene grandes problemas para afrontar los pagos, la SAD puso plata para que Rampla Juniors pudiera disputar la temporada.

Posible intervención del MEC en Rampla Juniors

Según informó Veiga en el programa y pudo confirmar Caras y Caretas, desde el MEC están preparando el informe final y si bien "faltan corroborar pequeños detalle", todo apuntaría a que la Asamblea de Socios fue "legítima y bien convocada", algo que la SAD hoy estaría desconociendo.

En caso de que el ministerio confirme esto y el informe reafirme lo denunciado, podría haber una intervención y desplazamiento de autoridades en Rampla Juniors.

Temas

Te puede interesar