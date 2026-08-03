El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se encuentra analizando la denuncia presentada por socios de Rampla Juniors ante este organismo, por entender que no se está respetando la decisión de la Asamblea de Socios que votó para rescindir el contrato de la SAD.
"corroborando pequeños detalles"
MEC podría intervenir a Rampla Juniors y desplazar a autoridades de la SAD
Socios picapiedras habían denunciado ante el MEC que la SAD no respetó la decisión de cesar el contrato en una Asamblea de Socios "legítima".