MEC podría intervenir a Rampla Juniors y desplazar a autoridades de la SAD

Posible intervención del MEC en Rampla Juniors

Según informó Veiga en el programa y pudo confirmar Caras y Caretas, desde el MEC están preparando el informe final y si bien "faltan corroborar pequeños detalle", todo apuntaría a que la Asamblea de Socios fue "legítima y bien convocada", algo que la SAD hoy estaría desconociendo.

En caso de que el ministerio confirme esto y el informe reafirme lo denunciado, podría haber una intervención y desplazamiento de autoridades en Rampla Juniors.