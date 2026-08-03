Diez centros de formación en educación ocupados por estudiantes contra la titulación por acreditación de saberes

Caras y Caretas se comunicó con la referente del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), Sabrina Rojas, para conocer cómo continúa el conflicto. Dicho gremio estudiantil está ocupando su instituto hace 11 días consecutivos.

“El problema principal es con el tercer punto de este plan” por que los dos primeros “refieren a un programa de ayuda al egreso para lo que ya existen programas”, planteó. “Esta resolución de empezar a titular personas es compleja porque tampoco está completamente planificada”, explicó la militante estudiantil. Eso “refuerza nuestra idea de que no puede ser aprobado si todavía no está completo”, manifestó.

El Ceipa presentó un documento en el que argumenta que teniendo en cuenta la normativa “la decisión no le corresponde al Codicen, sino que le corresponde al Consejo de Formación en Educación (CFE)”, la autoridad del subsistema. Esta decisión “no pasó por el CFE” y la comisión que “tendría que estar trabajando en eso no está funcionando”, criticó. “Hay elementos del plan que son ambiguos, y que se amparan en normativa que no corresponde”, analizó. El plan de titulación “no es un programa de ayuda al egreso” con los que están de acuerdo “y ya existen”, complementó.

Por lo tanto, los estudiantes a nivel nacional siguen “esperando una mesa de negociación con las autoridades”, recordó. En particular el Ceipa tiene decidido seguir hasta el miércoles con la ocupación y ese día “tener otra asamblea para actualizarnos y evaluar la medida de lucha”, explicó.

Movilizaciones

“El contacto que hemos tenido con el Codicen ha sido más bien con consejeros a título personal” primero a través del sindicato docente el martes de la semana pasada en una reunión bipartita que tuvo la Coordinadora de Sindicatos de la Educación (Cseu) con la Anep, y luego el viernes a partir de la manifestación que se realizó frente al Codicen.

“Conversamos con el Sidfe sobre las posturas de los consejeros a la hora de de justificar este plan en la bipartita que hubo el martes”, amplió. Y el viernes “también bajaron los consejeros Julián Mazzoni, Daisy Iglesias y Carolina Pallas cuando nos manifestamos”, explicó. Los dos primeros son representantes electos por los docentes de Anep, el primero proviene del sindicato de profesores de secundaria y la segunda del sindicato de maestras. En el caso de Pallas fue designada como consejera política por el gobierno frenteamplista.

“Nos han expresado que trasladarán” a la próxima sesión del consejo “los planteos” pero que las reuniones informales “no son la mesa de negociación que reclamamos, y que tampoco hay resolución del Codicen en ese sentido”, transmitió. A la conversación con los consejeros “concurrimos como Ceipa, por más de que estamos en coordinación con otros centros para participar en esa posible mesa que buscamos”, agregó. Con los gremios del interior “estamos teniendo instancias de intercambio por videollamada”, complementó.

Caras y Caretas se comunicó con la oficina de Julián Mazzoni, quienes confirmaron la reunión y el traslado de los planteos en la sesión del Codicen de esta semana, además trató de comunicarse con las autoridades aunque no fue posible al cierre de la publicación.

“Seguimos abiertos a instancias de conversación” con las autoridades “porque al menos nos plantean posturas y nos dan fuerzas para seguir” y seguir diciendo “que esto no puede salir”, manifestó. “Las explicaciones nos siguen pareciendo totalmente insuficientes, pero las instancias sirven para seguir reclamando la implementación de una mesa de negociación real”, concluyó.

Los formadores de educadores

“El martes pasado hubo una bipartita entre Codicen y la CSEU dónde se plantearon las críticas a este proceso” y se acordó que el Codicen “iba a seguir elaborando el plan de titulación de egreso y cuando estuviese pronto lo iba a presentar a la negociación colectiva con los sindicatos”, explicó a Caras y Caretas el dirigente del Sidfe, Líber Romero.

El acuerdo que alcanzaron la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), la Asociación de Funcionarios de la UTU (Afutu) y el Sidfe en el marco de su coordinación fue reclamar que los cambios a las condiciones de trabajo se discutan en el marco de la negociación colectiva.

De cualquier manera, para el Sidfe “el tema principal no es la discusión en la negociación colectiva” sino que la elaboración del plan “no debería ser en el ámbito del Codicen, sino que la discusión de la formación docente tiene que estar en el marco del CFE”, donde estudiantes y docentes tienen representación.

“Como sindicato no nos bajamos del conflicto”, la bipartita fue el martes y el viernes “hicimos un paro en donde estuvimos entregando los títulos de cartón en la puerta del Codicen”, puntualizó Romero.

Los consejeros del Codicen electos en representación de los educadores de ANEP votaron en conjunto con los consejeros políticos a favor del plan de titulación por acreditación de saberes.

“Nosotros como sindicatos nos enteramos de la decisión posteriormente a la publicación del documento el 6 de junio en la página web de secundaria” y al salir a rechazar públicamente la decisión “nos enteramos que los consejeros docentes habían votado”, aclaró. Es decir “no nos habían informado de la situación”, admitió. A partir de ahora “los consejeros van a actuar en el marco de lo que es la CSEU, que planteó la negociación colectiva”, destacó Romero.

“Es indudable que la negociación colectiva tiene que estar porque esto afecta la situación de los trabajadores” tanto de aquellos que no tienen título como aquellos que lo tienen “porque va a haber un impacto en las condiciones de trabajo y concurso”, explicó.

Para Romero “hay un problema de fondo que es que cualquier plan de titulación y egreso tiene que pasar por las órbitas del Consejo Formación Educación” donde existen Asambleas Técnico Docente (ATD), comisiones de carrera, coordinadores nacionales de cada una de las asignaturas. “Todos estos participantes técnicos deberían están en la elaboración” en el marco del CFE “y la discusión no debería estar centrada en una comisión que está en el ámbito del Codicen”, concluyó.