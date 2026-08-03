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Política Robert Bouvier | destitución |

"Ser o no ser"

Denuncian ante la Jutep al director de AFE por participar en acto partidario en Florida

Robert Bouvier, director de AFE por la oposición, fue denunciado ante la Jutep por participar en un acto político-partidario de la Lista 10 en Florida, presuntamente en violación de la Constitución.

Denuncian ante la Jutep al director de AFE por participar en acto partidario en Florida.

Denuncian ante la Jutep al director de AFE por participar en acto partidario en Florida.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El convencional del Partido Colorado Esequiel Ibarra presentó una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) contra el director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Robert Bouvier, por su participación en un acto político-partidario de la Lista 10 del Partido Colorado, liderada por Pedro Bordaberry, el pasado 2 de agosto en la Asociación Rural de Florida. La información fue publicada originalmente por TV Florida.

Según el texto de la denuncia a la que accedió Caras y Caretas, Bouvier habría incumplido la prohibición establecida en el artículo 77, numeral 4, de la Constitución de la República, que impone a los directores de entes autónomos el deber de abstenerse de participar en actos de carácter político, salvo el voto. La denuncia solicita que la Jutep investigue los hechos y, si concluye que existió una infracción, remita los antecedentes al órgano competente para que evalúe su destitución.

"Incompatible con el deber de neutralidad política"

En la presentación, Ibarra sostiene que Bouvier participó en "un acto de naturaleza político-partidaria desarrollado en las instalaciones de la Asociación Rural de Florida", una conducta que considera "incompatible con el deber de neutralidad política que el artículo 77 numeral 4 de la Constitución de la República impone a los integrantes de los Directorios de los Entes Autónomos".

El denunciante afirma que la actividad "no constituyó un acto institucional del Gobierno Nacional ni una actividad oficial vinculada con los cometidos de AFE, sino un acto de carácter político-partidario, ajeno por completo a las funciones del organismo que el denunciado integra".

El documento señala que, aunque Bouvier no realizó una intervención durante el evento, ello no modifica, a juicio del denunciante, la eventual configuración de la infracción. "Si bien el denunciado no hizo uso de la palabra en dicho acto, tal circunstancia resulta jurídicamente irrelevante a los efectos de la configuración de la infracción", sostiene.

Como fundamento, la denuncia cita el texto constitucional, que dispone que los directores de entes autónomos "deberán abstenerse de ejecutar acto alguno público o privado de carácter político, salvo el voto". A partir de esa redacción, argumenta que la prohibición alcanza cualquier forma de participación en una actividad partidaria y que "el constituyente no distinguió entre actos en los que el Director hubiere tomado la palabra y actos en los que se hubiere limitado a una presencia pasiva".

Asimismo, el escrito sostiene que el bien jurídico protegido por la norma es "la neutralidad institucional" y argumenta que "es la sola presencia —difundida, fotografiada, capitalizada políticamente por los organizadores del acto— la que comunica al cuerpo social una identificación entre el cargo público y una fracción política".

La denuncia también invoca disposiciones del Código de Ética en la Función Pública y el denominado principio del "ser y parecer". En ese sentido, afirma que las normas de ética pública "se vulneran tanto por una conducta que efectivamente comprometa la imparcialidad, como por cualquier obrar que, sin acreditarse un perjuicio concreto, genere en un observador razonable la apariencia de una falta de neutralidad".

Como prueba, Ibarra anuncia la incorporación de registros fotográficos y audiovisuales del acto, además de publicaciones periodísticas sobre la actividad. También solicita que la Jutep, si lo considera pertinente, requiera de oficio material adicional a los medios de comunicación y a los organizadores del evento.

Pide destitución de Bouvier

En el petitorio, el denunciante pide que la Jutep investigue los hechos, emita un pronunciamiento sobre la compatibilidad de la conducta de Bouvier con el artículo 77, numeral 4, de la Constitución y con los principios de imparcialidad, probidad y neutralidad política previstos en la Ley N.º 19.823. Asimismo, solicita que, si entiende configurada una infracción, remita los antecedentes al órgano competente "a los efectos de que adopte las medidas que estime pertinentes, en este caso la destitución como manda la carta".

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