Acoso en los medios: el MTSS definió investigar de oficio los casos de Carrasco y Maeso

El primer caso tuvo lugar durante el programa de streaming "Llenos de Mística", en el que estaba pautado analizar el Mundial de fútbol que se estaba desarrollando, cuando Carrasco intentó contar al aire un chiste sobre tres mujeres en la playa. La negativa de Romano a seguirle el juego —quien manifestó preferir enfocar la conversación en el ámbito estrictamente deportivo— provocó una reacción irrespetuosa y fuera de lugar por parte del invitado, quien arremetió contra Romano expresando: "Esta muchacha está mal atendida, ¿eh?".

En el caso de Maeso, durante una emisión del programa Buscadores, en medio de un intercambio, lanzó una agresión hacia Bouret: “¿Cómo hace para hablar en su casa? ¿No la agarran a patadas? ¿No le pegan a usted? ¿No le pegan para decirle ‘callate’?”.