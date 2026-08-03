El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resolvió actuar de oficio para investigar si existió acoso laboral en los casos que involucran al exfutbolista y entrenador Juan Ramón Carrasco y al periodista Antonio Maeso por sus ataques públicos contra colegas mujeres. La información fue dada a conocer este lunes por el inspector nacional de Trabajo, Luis Puig, en una entrevista con TNU y fue posteriormente confirmada por el jerarca a Caras y Caretas.
Investigación
Acoso en los medios: el MTSS definió investigar de oficio los casos de Carrasco y Maeso
El inspector de Trabajo, Luis Puig, confirmó que el Ministerio de Trabajo investigará de oficio los casos de Juan Ramón Carrasco y Antonio Maeso para determinar si configuran acoso laboral.