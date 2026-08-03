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Sociedad Luis Puig |

Investigación

Acoso en los medios: el MTSS definió investigar de oficio los casos de Carrasco y Maeso

El inspector de Trabajo, Luis Puig, confirmó que el Ministerio de Trabajo investigará de oficio los casos de Juan Ramón Carrasco y Antonio Maeso para determinar si configuran acoso laboral.

MTSS definió investigar de oficio los casos de Carrasco y Maeso.

MTSS definió investigar de oficio los casos de Carrasco y Maeso.
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resolvió actuar de oficio para investigar si existió acoso laboral en los casos que involucran al exfutbolista y entrenador Juan Ramón Carrasco y al periodista Antonio Maeso por sus ataques públicos contra colegas mujeres. La información fue dada a conocer este lunes por el inspector nacional de Trabajo, Luis Puig, en una entrevista con TNU y fue posteriormente confirmada por el jerarca a Caras y Caretas.

Consultado por este medio, Puig confirmó que en uno de los casos ya se inició el proceso, mientras que en el otro se está reuniendo la información necesaria. El jerarca evitó brindar detalles debido a la reserva de los expedientes en trámite. "Lo único que le puedo decir es que definimos actuar de oficio. En un caso ya iniciamos el proceso y en el otro estamos recabando algunos datos que necesitamos. No puedo hacer referencia en particular a ningún expediente de la Inspección", expresó.

El primer caso tuvo lugar durante el programa de streaming "Llenos de Mística", en el que estaba pautado analizar el Mundial de fútbol que se estaba desarrollando, cuando Carrasco intentó contar al aire un chiste sobre tres mujeres en la playa. La negativa de Romano a seguirle el juego —quien manifestó preferir enfocar la conversación en el ámbito estrictamente deportivo— provocó una reacción irrespetuosa y fuera de lugar por parte del invitado, quien arremetió contra Romano expresando: "Esta muchacha está mal atendida, ¿eh?".

En el caso de Maeso, durante una emisión del programa Buscadores, en medio de un intercambio, lanzó una agresión hacia Bouret: “¿Cómo hace para hablar en su casa? ¿No la agarran a patadas? ¿No le pegan a usted? ¿No le pegan para decirle ‘callate’?”.

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