Durante la tarde y la noche se espera una disminución gradual de la nubosidad, con períodos de cielo algo nuboso y algunos claros. Sin embargo, el organismo mantiene la probabilidad de precipitaciones.

En Montevideo y el área metropolitana, el pronóstico oficial señala una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C. Por lo tanto, quienes concurran a votar podrían encontrarse con una mañana nubosa y con posibilidad de lluvias, mientras que hacia la tarde se espera una mejora parcial de las condiciones.

En términos generales, las temperaturas máximas previstas para el territorio nacional se ubican entre los 24 °C y los 29 °C, con registros más elevados en el norte.

La posibilidad de lluvias durante buena parte de la jornada hace recomendable que quienes deban trasladarse hasta los locales de votación consulten las actualizaciones meteorológicas antes de salir de sus hogares y tengan en cuenta la eventual necesidad de llevar paraguas o abrigo liviano.

¿Cómo estará el tiempo este sábado?

La jornada de este sábado 21 de noviembre también estará caracterizada por la nubosidad y la inestabilidad en distintas zonas del territorio nacional.

Según Inumet, se esperan temperaturas de entre 14 °C y 24 °C en el pronóstico general, con cielo nuboso y períodos de cubierto. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, además de nieblas y neblinas.

Hacia la tarde y la noche continuará la abundante nubosidad. En algunas regiones, principalmente en el noroeste y noreste, se mantiene la posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas.

En Montevideo y el área metropolitana se prevé una jornada con temperaturas de entre 14 °C y 24 °C, nubosidad y posibles fenómenos de inestabilidad.

El lunes llegará con mejores condiciones

Para el lunes 23 de noviembre, el pronóstico de Inumet anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas.

Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. Las temperaturas se ubicarán entre los 15 °C y los 26 °C en el pronóstico general.

En la tarde y la noche aumentará la nubosidad, aunque no se anuncia un escenario de precipitaciones generalizadas. Los vientos serán del sector oeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Recomendación para quienes concurran a votar

La principal consideración meteorológica para este domingo será la posibilidad de precipitaciones durante la jornada electoral. Aunque se espera una disminución de la nubosidad en algunos momentos del día, el pronóstico oficial todavía contempla lluvias.

Por ese motivo, quienes tengan previsto concurrir a votar por las elecciones del BPS deberían estar atentos a las actualizaciones de Inumet, especialmente si deben trasladarse a pie o recorrer distancias importantes.

Los pronósticos pueden experimentar modificaciones durante las próximas horas, por lo que será importante seguir la evolución de las condiciones meteorológicas antes de salir.