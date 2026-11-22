La doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la UNLP y del Conicet, explicó que el equipo recibe muestras de pacientes con virus de importancia para la salud pública y realiza su secuenciación para determinar a qué linaje corresponden. Fue durante ese monitoreo que se identificaron los tres casos de PJ.2.1.

Una variante bajo vigilancia internacional

PJ.2.1 desciende de JN.1, una de las ramas de Ómicron, y presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora. Su presencia viene aumentando en distintas regiones, especialmente en América del Norte, donde se registraron detecciones en Canadá y Estados Unidos. También se identificaron casos en Brasil.

La OMS incorporó este linaje a la categoría de variantes bajo vigilancia (VUM, por sus siglas en inglés), una clasificación que permite seguir su evolución ante el incremento de su proporción entre las secuencias genéticas analizadas.

Uno de los aspectos que estudian los investigadores es su capacidad de unión al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza como puerta de entrada al organismo. Los ensayos de laboratorio encontraron una elevada capacidad de unión a ese receptor, una característica que podría contribuir a su expansión.

Sin embargo, esta propiedad no demuestra por sí sola que el virus tenga una mayor capacidad de transmisión entre personas.

En su evaluación de riesgo publicada el 19 de noviembre de 2026, la OMS consideró que el riesgo adicional para la salud pública mundial asociado a PJ.2.1 es bajo, aunque reconoció que el nivel de confianza de esa evaluación es limitado. El organismo también advirtió que todavía no existen datos clínicos comparativos suficientes para determinar si el linaje provoca cuadros más graves, aumenta las hospitalizaciones o eleva la mortalidad.

Qué se sabe sobre las vacunas

Otro de los puntos analizados es la capacidad de las vacunas para generar una respuesta inmunitaria frente a esta variante.

Los ensayos de laboratorio indicaron que los anticuerpos presentes en muestras de personas vacunadas con fórmulas adaptadas a los linajes LP.8.1 y XFG pudieron neutralizar PJ.2.1. Los resultados sugieren que las vacunas mantienen capacidad de respuesta frente al nuevo linaje, aunque estos estudios no permiten establecer por sí solos su efectividad para prevenir contagios o cuadros graves.

Los síntomas descriptos son similares a los de otras variantes de Ómicron y pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

Ante este escenario, los especialistas insisten en la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, especialmente entre las personas que integran grupos de riesgo, y sostener las medidas de cuidado cuando existen síntomas respiratorios.