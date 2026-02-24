La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha dado inicio este martes a un proceso judicial decisivo contra los presuntos autores intelectuales y colaboradores del asesinato de la concejala Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes, ocurrido en 2018. El juicio es calificado por organizaciones internacionales como un hito en la lucha contra la impunidad y la violencia política en América Latina.
Justicia
Brasil inicia el juicio histórico por el asesinato de Marielle Franco
El Tribunal Supremo de Brasil comienza el juicio contra las presuntos autores del asesinato de Marielle Franco.