Brasil inicia el juicio histórico por el asesinato de Marielle Franco

Las investigaciones de la Policía Federal vinculan el crimen a disputas territoriales en Río de Janeiro. Según el expediente liderado por el juez Alexandre de Moraes, el asesinato fue motivado por la firme oposición de Franco al proyecto de ley PLC 174/2016 (conocido como «PL da Grilagem»). Dicha legislación, impulsada por los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão, buscaba regularizar terrenos en zonas controladas por milicias para fines comerciales, mientras que la concejala defendía su uso para vivienda popular y fines sociales.