Política Brasil | Marielle Franco | juicio

Justicia

Brasil inicia el juicio histórico por el asesinato de Marielle Franco

El Tribunal Supremo de Brasil comienza el juicio contra las presuntos autores del asesinato de Marielle Franco.

Se hizo justicia en el caso de Marielle Franco.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha dado inicio este martes a un proceso judicial decisivo contra los presuntos autores intelectuales y colaboradores del asesinato de la concejala Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes, ocurrido en 2018. El juicio es calificado por organizaciones internacionales como un hito en la lucha contra la impunidad y la violencia política en América Latina.

Un proceso clave contra la estructura del crimen

Durante las sesiones programadas para este 24 y 25 de febrero, el tribunal analizará la denuncia de la Procuraduría General de la República contra cinco individuos señalados de planificar el atentado. El proceso cuenta con la supervisión directa del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil para asegurar el cumplimiento de las garantías legales.

Las investigaciones de la Policía Federal vinculan el crimen a disputas territoriales en Río de Janeiro. Según el expediente liderado por el juez Alexandre de Moraes, el asesinato fue motivado por la firme oposición de Franco al proyecto de ley PLC 174/2016 (conocido como «PL da Grilagem»). Dicha legislación, impulsada por los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão, buscaba regularizar terrenos en zonas controladas por milicias para fines comerciales, mientras que la concejala defendía su uso para vivienda popular y fines sociales.

Los acusados y la línea de tiempo

El avance hacia la justicia ha sido un proceso de casi siete años que hoy alcanza su etapa más crítica:

  • Autores materiales: Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz, arrestados en 2019, fueron sentenciados en octubre de 2024.

  • Autores intelectuales: Los hermanos Brazão fueron detenidos en marzo de 2024.

  • Obstrucción: El detective Rivaldo Barbosa también se encuentra bajo arresto, sospechoso de participar en la planificación del crimen e interferir en las investigaciones iniciales.

Marielle Franco: Un símbolo de resistencia

Marielle Franco, nacida y criada en la favela de la Maré, se consolidó como una voz fundamental para las mujeres negras, la comunidad LGBTQ+ y los habitantes de las periferias. Su labor como concejala por el PSOL se centró en denunciar los abusos de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y defender la dignidad de los territorios históricamente excluidos.

