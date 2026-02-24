El Bono de Apoyo Económico escolar alcanza a 170.000 niños en 2026

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS) oficializaron este lunes la ampliación del Bono de Apoyo Económico, que este año beneficiará a 170.000 escolares de todo el país. La medida supone un crecimiento significativo respecto a los 114.000 alcanzados el año anterior y representa una inversión de 50 millones de dólares enfocada en la protección de las trayectorias educativas.
Detalles del pago y beneficiarios
El cobro comenzará el próximo 3 de marzo y consiste en una partida única de 2.500 pesos. La implementación se realizará de forma automática para agilizar el acceso:
-
143.000 beneficiarios: Recibirán el monto directamente junto a su Asignación Familiar.
27.000 beneficiarios: Quienes no perciben asignación, podrán cobrar en redes de cobranza (Abitab/RedPagos) presentando únicamente la cédula de identidad del niño.
"El bono llega en marzo porque es cuando las familias necesitan la túnica, los championes o la mochila", explicó Pablo Caggiani, titular de la ANEP. El jerarca subrayó que el proceso no requiere trámites previos, ya que la selección se realiza mediante el cruce de datos entre ANEP e INE.
Hacia un derecho universal
La iniciativa cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos en el Parlamento y tiene una hoja de ruta clara de expansión:
-
2026: 170.000 beneficiarios (Quintiles 1, 2 y 3).
2027: Se proyecta alcanzar a más de 200.000 niños.
2028: Acceso universal para todos los alumnos de escuelas públicas.
Eficiencia pública y matriz de derechos
La firma del convenio entre ANEP y BPS busca garantizar que los recursos lleguen de forma proactiva. Jimena Pardo, presidenta del BPS, destacó la coordinación institucional: "Los organismos nos unimos para que los beneficios lleguen a quienes los necesitan sin burocracia".
Además del bono escolar, el plan de apoyo para 2026 incluye:
-
Becas Butiá: Aumento de 14.000 a 20.000 beneficiarios.
Alimentación: Duplicación de la cobertura en educación media básica.
"Estas acciones miran el problema de la pobreza infantil desde la vinculación de los gurises con la matriz de derechos que el Estado debe garantizar", concluyó Caggiani, haciendo un llamado especial a la asistencia a clase desde el primer día de marzo.
Consulta de beneficiarios
Las familias pueden verificar si están comprendidas en este beneficio ingresando a la página web oficial de la ANEP, donde se ha habilitado un buscador específico para este fin.