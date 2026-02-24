El Bono de Apoyo Económico escolar alcanza a 170.000 niños en 2026

Hacia un derecho universal

La iniciativa cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos en el Parlamento y tiene una hoja de ruta clara de expansión:

2026: 170.000 beneficiarios (Quintiles 1, 2 y 3).

2027: Se proyecta alcanzar a más de 200.000 niños.

2028: Acceso universal para todos los alumnos de escuelas públicas.

Eficiencia pública y matriz de derechos

La firma del convenio entre ANEP y BPS busca garantizar que los recursos lleguen de forma proactiva. Jimena Pardo, presidenta del BPS, destacó la coordinación institucional: "Los organismos nos unimos para que los beneficios lleguen a quienes los necesitan sin burocracia".

Además del bono escolar, el plan de apoyo para 2026 incluye:

Becas Butiá: Aumento de 14.000 a 20.000 beneficiarios.

Alimentación: Duplicación de la cobertura en educación media básica.

"Estas acciones miran el problema de la pobreza infantil desde la vinculación de los gurises con la matriz de derechos que el Estado debe garantizar", concluyó Caggiani, haciendo un llamado especial a la asistencia a clase desde el primer día de marzo.

Consulta de beneficiarios

Las familias pueden verificar si están comprendidas en este beneficio ingresando a la página web oficial de la ANEP, donde se ha habilitado un buscador específico para este fin.