Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Paysandú | trabajadores | seguro de paro

Cese temporal

Alarma en Paysandú: AmBev-Cympay anuncia parada de producción y envío masivo al seguro de paro

Los trabajadores de la planta ubicada en Paysandú señalaron que el futuro inmediato es alarmante e incierto.

Maltería en Paysandú

Maltería en Paysandú

 El Telégrafo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La gerencia de la planta AmBev-Cympay comunicó oficialmente al Sindicato de Obreros y Empleados de Maltería (SOEN) una medida drástica que entrará en vigor el próximo 1º de marzo: el cese temporal de la producción y el envío al seguro de desempleo del 90% de su plantilla, afectando a unas 90 familias sanduceras, de acuerdo a lo informado por El Telégrafo.

Escenario de incertidumbre: ¿Parada temporal o cierre definitivo?

Si bien la empresa proyecta inicialmente un esquema de dos meses de inactividad, no se descarta que la medida se extienda a un tercer o cuarto mes. La mayor preocupación radica en que, ante la consulta gremial sobre el futuro de la planta, la gerencia reconoció que, aunque el cierre no es el plan inmediato, "no está descartado" y dependerá de la evolución del mercado.

"Es una situación alarmante porque el futuro es totalmente incierto y ocurre apenas iniciando el año", declaró Eduardo Alza, dirigente del SOEN, al mencionado medio.

Factores que golpean a la industria maltera

Según informaron las autoridades de la empresa a los trabajadores, la decisión responde a una combinación de factores externos críticos:

  • Exceso de stock: Una acumulación de malta que sobrepasa la demanda actual.

  • Competencia asiática: El ingreso de malteras chinas con precios agresivos que están alterando la dinámica del mercado global.

  • Estancamiento regional: El consumo en Brasil, principal destino de las exportaciones de la planta, no ha mostrado el crecimiento esperado.

  • Materia prima: La posible baja en la producción de cebada local podría reducir la disponibilidad de insumos para procesar.

Impacto social y expectativas

La dirigencia sindical calificó el panorama como "alarmante". Aunque existe una leve expectativa de que eventos masivos como el próximo Mundial de fútbol puedan reactivar la demanda, la realidad inmediata para casi un centenar de trabajadores es la desocupación temporal a partir del próximo mes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar