Alarma en Paysandú: AmBev-Cympay anuncia parada de producción y envío masivo al seguro de paro

Escenario de incertidumbre: ¿Parada temporal o cierre definitivo?

Si bien la empresa proyecta inicialmente un esquema de dos meses de inactividad, no se descarta que la medida se extienda a un tercer o cuarto mes. La mayor preocupación radica en que, ante la consulta gremial sobre el futuro de la planta, la gerencia reconoció que, aunque el cierre no es el plan inmediato, "no está descartado" y dependerá de la evolución del mercado.