La gerencia de la planta AmBev-Cympay comunicó oficialmente al Sindicato de Obreros y Empleados de Maltería (SOEN) una medida drástica que entrará en vigor el próximo 1º de marzo: el cese temporal de la producción y el envío al seguro de desempleo del 90% de su plantilla, afectando a unas 90 familias sanduceras, de acuerdo a lo informado por El Telégrafo.
Cese temporal
Alarma en Paysandú: AmBev-Cympay anuncia parada de producción y envío masivo al seguro de paro
Los trabajadores de la planta ubicada en Paysandú señalaron que el futuro inmediato es alarmante e incierto.