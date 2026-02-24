Liverpool por la remontada en Colombia: horario, jueces y posible alineaciones

Probables alineaciones

Liverpool comenzó de manera irregular el Campeonato Uruguayo, sumando una victoria, un empate y una derrota, pero sin terminar de deslumbrar desde lo futbolístico.

De igual manera, el entrenador Camilo Speranza, saldría con un equipo similar al que viene de igualar con Cerro.

Liverpool jugaría con Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidaín, Diego Romero; Federico Martínez, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal; Ramiro Degregorio, Renzo Machado, Facundo Barceló.

Por el lado de Independiente de Medellín, no fue nada bueno el comienzo del campeonato de Colombia, en el que sumó 7 puntos en ocho partidos, ubicándose en el puesto 16 de 20 equipos.

Para esta noche, Alejandro Restrepo colocaría un once similar al que ganó en Montevideo. Jugaría con Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Hayen Palacios, Francisco Fydriszewski y John Montaño.