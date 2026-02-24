Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Independiente Medellín |

libertadores

Liverpool por la remontada en Colombia: horario, jueces y posible alineaciones

El negriazul dirigido por Camilo Speranza, estará visitando a Independiente Medellín desde las 21:30 con arbitraje del brasilero Anderson Daronco.

Liverpool enfrenta a Independiente Medellín por la Libertadores.

 Gastón Britos / FocoUy
Luego de la derrota en la hora en el Parque Viera Liverpool vuelve a salir a escena para intentar remontar la serie ante Independiente de Medellín, y de esta manera asegurar su participación internacional durante el primer semestre del año.

El encuentro que comenzará a las 21:30, se disputará en el Estadio Atanasio Girardot. El árbitro del encuentro será Anderson Daronco que estará acompañado por Bruno Pires y Bruno Boschilia por las bandas y tendrá a Edina Alves como cuarto árbitro. En el VAR estarán Rodolpho Toski y Charly Straub, todos de Brasil.

El ganador de esta serie, accederá a la fase 3 de la Copa Libertadores en la que se enfrentarán al ganador del encuentro entre Juventud de Las Piedras y Guaraní, que hoy está igualada.

Probables alineaciones

Liverpool comenzó de manera irregular el Campeonato Uruguayo, sumando una victoria, un empate y una derrota, pero sin terminar de deslumbrar desde lo futbolístico.

De igual manera, el entrenador Camilo Speranza, saldría con un equipo similar al que viene de igualar con Cerro.

Liverpool jugaría con Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidaín, Diego Romero; Federico Martínez, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal; Ramiro Degregorio, Renzo Machado, Facundo Barceló.

Por el lado de Independiente de Medellín, no fue nada bueno el comienzo del campeonato de Colombia, en el que sumó 7 puntos en ocho partidos, ubicándose en el puesto 16 de 20 equipos.

Para esta noche, Alejandro Restrepo colocaría un once similar al que ganó en Montevideo. Jugaría con Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Hayen Palacios, Francisco Fydriszewski y John Montaño.

Temas

Dejá tu comentario

