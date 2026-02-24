Hacete socio para acceder a este contenido

En alerta

Ministerio de Ganadería declaró emergencia sanitaria por gripe aviar

Este lunes, la cartera confirmó un caso de gripe Aviar en un cisne Coscoroba hallado muerto en el departamento de Canelones.

 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio uruguayo. Esta determinación responde a la detección de gripe aviar de alta patogenicidad H5 en ejemplares de una especie silvestre localizados en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria, se establece la restricción inmediata de todos los movimientos de aves de traspatio y de aquellas aves que no se encuentren controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola dentro del país. No obstante, dicha prohibición de traslado no alcanzará a los ejemplares que sí estén integrados y supervisados por el mencionado sistema de monitoreo.

Asimismo, se determina que tanto las aves de traspatio como aquellas que formen parte del sistema productivo de campo o "Free Range" deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas. Esta medida busca dar cumplimiento al Manual de Contingencia de Influenza Aviar vigente. En consonancia con estas acciones preventivas, quedan suspendidas todas las ferias, remates, exposiciones y eventos que involucren a la especie aviar en cualquier punto del territorio.

La resolución ya ha sido comunicada al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Ambiente para la coordinación institucional correspondiente, además de ordenarse su publicación oficial y en los canales digitales del Ministerio.

Resolución completa:

RES. DGSG Nº 058-2026 - INFLUENZA AVIAR - Declaracion de Emergencia Sanitaria 2026

