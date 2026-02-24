Ministerio de Ganadería declaró emergencia sanitaria por gripe aviar.

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria, se establece la restricción inmediata de todos los movimientos de aves de traspatio y de aquellas aves que no se encuentren controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola dentro del país. No obstante, dicha prohibición de traslado no alcanzará a los ejemplares que sí estén integrados y supervisados por el mencionado sistema de monitoreo.