La Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio uruguayo. Esta determinación responde a la detección de gripe aviar de alta patogenicidad H5 en ejemplares de una especie silvestre localizados en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.
En alerta
Ministerio de Ganadería declaró emergencia sanitaria por gripe aviar
Este lunes, la cartera confirmó un caso de gripe Aviar en un cisne Coscoroba hallado muerto en el departamento de Canelones.