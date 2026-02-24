Clase media bajo presión: vivir en Buenos Aires cuesta más de 2.400 dólares al mes

El costo de pertenecer a la clase media

Para alcanzar el nivel de clase media, ese mismo hogar debió percibir en enero al menos 2.201.157 pesos mensuales, frente a los 2.128.461 pesos que se requerían en diciembre, lo que implicó un aumento de 3,4% en apenas un mes.

Sin embargo, el panorama se vuelve más exigente cuando se incorpora el costo de la vivienda. Si la familia alquila, el ingreso necesario para sostener un nivel de vida de clase media supera los 3.300.000 pesos mensuales, reflejando el fuerte impacto del mercado inmobiliario en el presupuesto familiar.

Alimentos y alquileres presionan el presupuesto

Los alimentos fueron el principal motor del aumento de la canasta básica. Entre los rubros que más subieron se encuentran verduras, tubérculos y legumbres (17,8%), pescados y mariscos (6,4%), frutas (5,1%) y azúcar y productos de repostería (4,7%). También registraron incrementos las carnes y derivados (3,6%) y los lácteos y huevos (1%).

En términos interanuales, las carnes lideraron el aumento dentro del capítulo alimentos con una suba de 50,7%, muy por encima de la inflación promedio del distrito, que fue de 31,8%.

En este contexto, los datos reflejan una presión persistente sobre el poder adquisitivo de los hogares porteños, donde el aumento de los alimentos y los alquileres redefine cada mes los límites entre vulnerabilidad, pobreza y clase media.