Tenso cruce entre Eduardo Preve y Nacho Álvarez: "no te creas tan importante"

Lo que dijo Preve

La respuesta de Eduardo Preve no se hizo esperar, calificando la difusión del evento como una maniobra orquestada bajo el título de "Álvarez y sus operaciones". Preve reconoció la existencia de una discusión, pero sostuvo que fue una situación menor que "se saldó con pedido de disculpas de ambos partes en el mismo momento". En su descargo, Preve arremetió contra la trayectoria de su colega, a quien se refirió sistemáticamente como "el ex periodista Nacho Álvarez", y vinculó este episodio con tácticas utilizadas durante la pasada campaña electoral contra el actual mandatario Yamandú Orsi.