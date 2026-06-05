CA lapidario con Radío: "Es pro drogas, es pro que la gente se drogue con la ayuda del Estado"

La necesidad de una designación fue reactivada esta semana y es justamente el nombre de Radío el que mayor consenso tiene, tanto de parte del Frente Amplio como en el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Según el senador Pedro Bordaberry, existe un procedimiento que debe respetarse y que, si bien considera a Radío un “muy buen nombre”, aguardará el cumplimiento de las etapas previstas antes de pronunciarse o adoptar una decisión. En ese sentido, recordó que la ley establece la apertura de un llamado público durante 30 días para recibir postulaciones y evaluar eventuales candidatos.

Según se supo, el dirigente del Partido Independiente estaría dispuesto a asumir el cargo en caso de que cuente con el apoyo del Parlamento.

Cabildo en contra

No obstante, el respaldo a la figura de Radío no es unánime. El diputado de Cabildo Abierto —integrante de la comisión—, Álvaro Perrone, quien ya había cuestionado al exlegislador por considerarlo una persona “pro drogas” y había criticado su designación en el Inisa, volvió a manifestar su disconformidad con que se maneje su nombre para el cargo.

“Pregunté porque según los trascendidos de prensa ya hay un acuerdo por Radío y me dieron a entender que sí, todos los partidos. Entonces, a lo que me niego es al procedimiento que va a ser un montaje, un ‘acting’. En cada comisión que vaya a cada uno de los que se anote como candidato me voy a encargar de decirles que ya hay acuerdo y que sepan que están siendo parte de un 'acting'. Y yo no me voy a prestar a hacer un montaje para hacer un llamado, cuando ya está acordado”, dijo Perrone a El País.

A su vez, en línea con declaraciones previas, el cabildante dijo que Radío le parece una “opción espantosa” para el puesto.

“Es pro drogas, es pro que la gente se drogue con la ayuda del Estado. Fue el que aumentó el THC de la marihuana. ¿Y va a ir a un lugar dónde uno de los mayores problemas es la droga? Incluso —por el gobierno pasado y la Ley de Urgente Consideración— hemos legislado por el ingreso de drogas a las cárceles. Todo el rechazo a poner una persona con esas características en ese lugar”, apuntó.