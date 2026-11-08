Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Articulación público-privada

Salto busca fortalecer el empleo juvenil y la convivencia a través de un trabajo interinstitucional

El Centro Comercial de Salto, INAU y MIDES analizaron programas de capacitación, pasantías y acciones para fortalecer la integración social.

Propuestas sociales en Salto.

Propuestas sociales en Salto.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Centro Comercial e Industrial de Salto mantuvo una reunión de trabajo con representantes territoriales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para coordinar acciones vinculadas al empleo juvenil, la integración social y la convivencia en el departamento.

El encuentro, según informó Diario Cambio de Salto, reunió a autoridades directivas y gerenciales de la gremial empresarial con representantes de ambos organismos públicos, con el objetivo de establecer líneas de cooperación entre el sector privado y las instituciones estatales frente a distintas problemáticas sociales y económicas de Salto.

Uno de los principales asuntos abordados fue la generación de oportunidades de inserción laboral para jóvenes, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, se analizó la posibilidad de desarrollar programas de formación y pasantías que faciliten el acceso al mercado de trabajo formal.

La propuesta apunta a generar herramientas que permitan a las nuevas generaciones adquirir experiencia laboral, acceder a capacitación y avanzar hacia una mayor autonomía económica. Para ello, se considera fundamental la participación del sector comercial como ámbito de generación de empleo y oportunidades de formación.

Cooperación social y convivencia

Otro de los ejes de la reunión fue el fortalecimiento de las redes comunitarias y la coordinación de iniciativas orientadas al desarrollo humano. Las instituciones coincidieron en la importancia de vincular el crecimiento de la actividad comercial con las condiciones sociales de la población.

En ese marco, la articulación entre el Centro Comercial, INAU y MIDES buscará impulsar acciones de acompañamiento y contención, con especial atención a las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que afectan a las familias del departamento.

Entornos seguros

También se planteó la necesidad de trabajar en la construcción de entornos seguros y en la mejora de la convivencia. El tema fue considerado relevante tanto para el funcionamiento de los establecimientos comerciales como para el uso y disfrute de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.

La coordinación entre las instituciones apunta, en ese sentido, a contribuir a una mayor seguridad para las empresas y las familias, promoviendo condiciones favorables para el desarrollo de la actividad económica y la vida comunitaria.

La reunión se enmarca en una estrategia de cooperación entre actores públicos y privados, con el propósito de vincular el desarrollo comercial de Salto con políticas de inclusión laboral y fortalecimiento social.

Te puede interesar