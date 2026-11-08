Salto busca fortalecer el empleo juvenil y la convivencia a través de un trabajo interinstitucional

La propuesta apunta a generar herramientas que permitan a las nuevas generaciones adquirir experiencia laboral, acceder a capacitación y avanzar hacia una mayor autonomía económica. Para ello, se considera fundamental la participación del sector comercial como ámbito de generación de empleo y oportunidades de formación.

Cooperación social y convivencia

Otro de los ejes de la reunión fue el fortalecimiento de las redes comunitarias y la coordinación de iniciativas orientadas al desarrollo humano. Las instituciones coincidieron en la importancia de vincular el crecimiento de la actividad comercial con las condiciones sociales de la población.

En ese marco, la articulación entre el Centro Comercial, INAU y MIDES buscará impulsar acciones de acompañamiento y contención, con especial atención a las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que afectan a las familias del departamento.

Entornos seguros

También se planteó la necesidad de trabajar en la construcción de entornos seguros y en la mejora de la convivencia. El tema fue considerado relevante tanto para el funcionamiento de los establecimientos comerciales como para el uso y disfrute de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.

La coordinación entre las instituciones apunta, en ese sentido, a contribuir a una mayor seguridad para las empresas y las familias, promoviendo condiciones favorables para el desarrollo de la actividad económica y la vida comunitaria.

La reunión se enmarca en una estrategia de cooperación entre actores públicos y privados, con el propósito de vincular el desarrollo comercial de Salto con políticas de inclusión laboral y fortalecimiento social.