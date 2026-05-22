Adorni Gate: investigan a offshore uruguaya y a lobby de magnates inmobiliarios y dirigentes blancos

Por este motivo, la Justicia Federal argentina pidió exhortos al Banco Central del Uruguay (BCU) y la Dirección General Impositiva (DGI) para conocer el caudal de los fondos que se derivaban a IM Group S.A.S. para eludir impuestos argentinos.

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La offshore uruguaya creada por el amigo de Adorni y su familia poderosa

La diputada del sector Coherencia presentó a Gerardo Pollicita -fiscal que investiga a Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito que lleva a cabo el juez Ariel Lijo- documentos relativos a una empresa offshore llamada IM Group S.A.S., creada en Montevideo en mayo de 2023 por el estudio de servicios fiduciarios y planificación patrimonial Insight Trust, con oficinas en Aguada Park, Carrasco y Punta del Este, que opera con una licencia fiduciaria y fideicomisaria de Las Islas Vírgenes Estadounidense.

La sociedad por acción simplificada IM Group S.A.S., domiciliada en la Torre 3 del WTC de Montevideo, tiene como socio y administrador al periodista deportivo y viejo amigo de Adorni, Marcelo Grandío y también tenía como socia hasta que estalló el escándalo a su esposa Mónica Nofal, hija del fallecido Luis Nofal, quien fuera histórico accionista de la empresa de medios Torneos y Competencias. La familia Nofal, a través de los cuñados de Grandío (los hermanos Nofal), han mantenido poder en el ámbito mediático, financiero y político y han extendido su participación en empresas como Celulosa Argentina: durante el gobierno de Javier Milei.

Según registros de la Cámara Nacional Electoral, los hermanos Nofal fueron importantes aportantes de la campaña electoral de La Libertad Avanza en 2025. Daniel Nofal puso $4 millones en la lista que encabezó Adorni en CABA y Esteban Nofal $3,7 millones en la provincia de La Pampa y $1,3 millones en Jujuy. Además, son varias las reuniones registradas por Grandío y los Nofal en la Casa Rosada, previo a las contrataciones con el Estado.

Esteban Nofal fue director de Nofal Sports Holding S.A., empresa investigada en el FIFA Gate y denunciada en la AFIP por evasión, asociación ilícita y lavado de dinero. El padre, Luis Nofal, fue quien introdujo a su yerno Grandío en el mundo empresarial, particularmente en la representación de futbolistas y el marketing deportivo, y por eso se creó la empresa deportiva Infinity Management Group.

Según denuncia Pagano, la empresa IM Group S.A.S. cuya actividad conocida es la representación de futbolistas juveniles de clubes uruguayos (como Montevideo City Torque, Nacional, Terremoto y Oriental de La Paz) es el canal financiero por el cual Adorni y Grandío transfieren fondos no declarados de la publicidad estatal producto de seis contratos firmados entre Radios y Televisión de Argentina (RTA), que dependía del propio Adorni luego de que “Karina Milei le diera la llave de los medios públicos”, según Pagano, y la productora IMHouse S.A., domiciliada en Argentina, pero cuyas ganancias son enviadas a Uruguay a través de la sociedad offshore IM Group S.A.S., que según la legisladora, es una parte fundamental del “esquema de recaudación clandestino montado por Adorni” a partir de la llegada al poder del gobierno de Javier Milei.

Lo que aún no sabe a cabalidad la diputada es si Adorni facturaba para él o comisionaba como “cajero de Karina Milei” y "su jefa llevaba el grueso del dinero”. De lo que sí no tiene dudas es que en este asunto Adorni “está en los dos lados del mostrador”, puesto que es socio de Grandío desde que hacían un programa de televisión juntos, al que fue como invitada en su momento la propia denunciante.

Pagano sostiene que Grandío no solo fue beneficiado por su amigo desde que llegó al gobierno con los arbitrarios contratos a favor de IMHouse por una suma de 97.943.995 pesos argentinos + IVA, sino que Adorni, prácticamente “le abrió las puertas de la TV Pública” a Grandío para hacer su programa y otros en el canal (7) estatal que, a pesar de tener muy bajo rating, recibió cuantiosas sumas por concepto de publicidad de la empresa estatal YPF como main sponsor (que solo se aplica a programas con alto rating), en cuyo directorio tiene una silla Adorni.

La diputada advirtió que antes de que Adorni llegara al gobierno, “salían desde el sillón del departamento” de Grandío y Nofal, y esta última era la “asistente de producción” ya que casi no tenía empleados, pero todo cambió desde que Grandío llegó a la TV Pública y la pauta comercial incluso “se incrementó” a partir de la contratación de la productora IMHouse que, en vez de pagar por los espacios contratados, usufructúa a piacere los estudios del canal estatal y recibe de dinero por la pauta público-privada. La productora pasó a tener 60 empleados y más maquilladoras que conductores de televisión.

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Los vuelos vip que originaron sospechas y la frase que hundió más Adorni

La punta del iceberg que colisionó con la impunidad de Adorni se vislumbró este último verano cuando se descubrió que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a New York (EEUU) en el avión presidencial junto a la comitiva oficial del Gobierno.

Pero luego se supo que ese era solo uno de una serie 20 viajes exclusivos y presuntamente irregulares que Adorni realizó junto a su familia entre 2022 y 2026; por ejemplo, a destinos como Aruba, Bariloche, Madrid, Montevideo, Río de Janeiro y Punta del Este.

Sobre este último destino, surge la última denuncia de la diputada Pagano, ampliada hace tres semanas con información acerca de un lobby político-empresarial con sede en el principal balneario uruguayo, que tiene un vínculo muy estrecho con Grandío y, por extensión, también con Adorni.

En primer lugar, el objetivo de esta acción es “definir si hay inconsistencias en el contrato del periodista o si se trató de una dádiva”, porque según declaró el piloto del avión Honda Jet, matrícula LVHWA, de la empresa Alpha Centauri, fue Grandío quien pagó el costo del vuelo privado que usó el jefe de Gabinete de Milei para viajar en Carnaval a Uruguay junto a su familia, para unas supuestas vacaciones. En una entrevista, Adorni se negó a dar cuentas de su escapada a Punta del Este porque —dijo— el viaje se trataba de su “vida privada”.

Pero todo cambió cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo procedimiento, allanando los estudios de la TV Pública para incautar documentación relacionada con los contratos Grandío tiene con la señal estatal.

“Vos no podés aceptar ningún regalo de un prestador de servicios del Estado, más aún cuando este prestador es alguien con quien vos tenés un vínculo”, porque son “evidentes los nexos” entre el jefe de Gabinete y el periodista radicado en Uruguay.

“Esto se agrava porque ya está la prueba de que ellos tenían un negocio juntos en un programa (que salía por Youtube y Canal Metro) que producían y co-conducían”, señaló la diputada y periodista argentina quien recordó que el programa también era replicado en el canal 7 de Punta del Este y Azul FM.

Lleno de contradicciones y furcios, Grandío intentó cubrir a su amigo Adorni en los medios de comunicación, pero fue peor el remedio que la enfermedad. “Lo invité a mi casa porque hacía dos años que no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, dijo Grandío, empantanando aún más el escándalo de corrupción que rodea al jefe de Gabinete del gobierno argentino.

Pagano sostiene que hasta el día de hoy no está nada claro quién pagó esos vuelos en avión privado desde San Fernando (Argentina) hasta Laguna del Sauce (Uruguay), y que las facturas presentadas tardíamente generar aún más dudas.

Por otra parte, la diputada también puso un manto de sospecha en la rauda llegada de Adorni y compañía con grandes bolsos y valijas que nunca fueron controladas en el Aeropuerto de Laguna del Sauce.

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La sospechosa charla vip en la Trump Tower y los blancos presentes

La coartada del viaje de placer junto a su familia para hacer playa y comer churros, se desplomó cuando se conoció que Adorni brindó una charla exclusiva en Punta del Este el 15 de febrero de este año frente a unas 20 personas, de las cuáles una docena eran grandes empresarios vinculados a los negocios inmobiliarios, principalmente de Uruguay y Argentina, y su anfitrión fue el empresario uruguayo Rolando Rozenblum, quien junto a Grandío organizó la reunión político-empresarial en la Trump Tower (cuya construcción se terminó gracias a un consorcio encabezado por Rozenblum y otros empresarios como Grandío).

Según supo Caras y Caretas, el encuentro tuvo como tema principal la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), una reforma tributaria argentina promulgada el 2 de enero de 2026, pero que hasta ese momento no se estaba aplicando en la práctica e inquietaba a los presentes que tuvieron que pagar U$S 1.000 para conocer las buenas nuevas.

Según Rozenblum, quien desde 2024 es dirigente del Partido Nacional en el departamento de Maldonado, él no cobró entrada ya que era una cena de “camaradería”. No obstante, algunos presentes dijeron que sí pagaron esa suma y todo apunta que les recaudadores fueron Grandío y el propio Adorni.

Con respecto a la ley que tenía expectantes a los empresarios y políticos presentes, entre ellos la exlegisladora nacionalista Verónica Alonso y su esposo Marcel Gerwer, empresario inmobiliario cercano al lobby sionista que desde hace más de una década opera en Punta del Este de la mano de la Comunidad Israelita de Punta del Este Maldonado Uruguay (CIPEMU), cuyo líder y expresidente es Rozenblum, finalmente quedó operativa un día después de esa reunión en la Trump Tower.

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El objetivo principal de la nueva norma argentina es cambiar el paradigma en la relación entre el fisco (ahora ARCA, ex AFIP) y los contribuyentes: ya que se pasa de una presunción de culpabilidad (todos son potenciales evasores) a una presunción de inocencia (el contribuyente es cumplidor hasta que se demuestre lo contrario).

Ahora, las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma se consideran válidas y es el Estado (ARCA) quién debe probar inconsistencias relevantes para actuar, algo que reduce la persecución automática y la litigiosidad. Además, la reforma tributaria elevó significativamente los umbrales para que la evasión sea delito.

Rozenblum: el pasado oscuro en Brasil, el lobby sionista y la videovigilancia

El uruguayo fundó en 2017 junto al argentino Daniel Reta (abogado radicado en Uruguay tras la crisis de 2001 y exasesor del exministro de Turismo Germán Cardoso, investigado por el escándalo publicitario de la empresa fantasma Kirma), el International College, un colegio exclusivo que hoy cuenta con más de 550 alumnos y tiene entre sus cinco accionistas al "reconocido" arquitecto y desarrollador inmobiliario argentino Javier Gentile.

Enrique Antía y Daniel Reta

Los vínculos entre Rozenblum y el aparato de comunicación de Milei se remontan a por lo menos a febrero de 2022, cuando el entonces diputado de La Libertad Avanza dio una conferencia junto con Manuel Adorni en el Arena Sport del International College de Punta del Este, evento fue producido por Grandío y estuvo auspiciado por Insight Trust, firma que creó la offshore que es investigada.

El colegio en el que estudian los hijos de los millonarios extranjeros tiene un convenio para la formación ejecutiva en Punta del Este con la UCEMA, universidad reconocida por promover el libre mercado y las políticas de la Escuela Austríaca de economía, postulados que Milei defiende y aplica en su gestión como presidente.

A lo largo de su carrera política, Milei ha participado frecuentemente como disertante invitado en la universidad, y su equipo económico suele ser analizado por sus académicos.

Andres Barrios, Javier Gentile, Rolando Rozemblum y Enrique Antía

Para entender la figura de Rozenblum, también hay que comprender que fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre a quien alojó en Uruguay en plena campaña electoral de 2024. Negre fue quien creó La Derecha Diario Uruguay, medio que presentaba a Rozenblum como el “Milei uruguayo”.

El anfitrión de Adorni y Negre vivió muchos años junto a su familia en Brasil, donde montó un negocio de bicicletas junto a su padre, Isidoro. En 2006, ambos terminaron condenados en Curitiba por corrupción y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital hacia Uruguay y se refugiaron en Punta del Este, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, en dudosas circunstancias. Rozenblum agradeció públicamente a la jueza Fanny Canessa por ayudarla al archivo de la causa. También jugaron un rol clave policías de Interpol que levantaron la alerta internacional. No es casualidad la presencia infaltable de los jefes de Policía de Maldonado en las celebraciones de la comunidad judía realizadas en el principal balneario.

Justamente, uno de los fuertes nexos que tiene Rozenblum con la Intendencia de Maldonado (forjada durante la extensa gestión de Enrique Antía) involucra indirectamente al Ministerio del Interior, puesto que junto a CIPEMU fueron los promotores de una compra -directa- millonaria de cámaras de videovigilancia que la comuna fernandina realizó desde 2016, por más de U$S 26 millones, con la empresa israelí Elbit Systems, que tiene contratos con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en tecnología como drones y sistemas utilizados en los ataques a la Franja de Gaza (Palestina).

Antes y después del importante contrato para la videovigilancia de Punta del Este, Antía, quien ponderó al balneario como "el principal sitio de congregación de la comunidad judía en Sudamérica" al ser premiado por la CIPEMU por su gestión, se reunió varias veces con las principales autoridades del gobierno de Israel (por ejemplo con el propio primer ministro Benjamín Netanyahu) y de la empresa Elbit Systems, en viajes a Tel Aviv, que nunca quedó claro si formaban parte de una misión oficial o de índole privada, ya que para algunos de ellos utilizó días de licencia.

Antía e Israel

Presión empresarial y beneficios para las grandes inversiones inmobiliarias

Además del negocio de la videovigilancia, Rozenblum presidió la Cámara Empresarial de Maldonado y dirige Casa Valor Constructora SA, empresa dedicada a la construcción, alquiler y venta de “viviendas accesibles” en el balneario.

La reunión del 15 de febrero en la Trump Tower con varios empresarios argentinos es una de las tantas que realiza el lobby empresarial encabezado por Rozenblum en Punta del Este. Su influencia y la presión de CIPEMU sobre las decisiones de la Intendencia de Maldonado respecto a ordenanzas y permisos constructivos son moneda corriente.

Cuando en marzo de 2025, Rozenblum presentó en The Grand Hotel su candidatura a la alcaldía de Punta del Este por el sector Todos Por Maldonado, manifestó a FM GENTE los motivos que lo llevaron a acercarse a la política.

“La empresa y el empresario necesitan una intervención colectiva dentro de la política (…) Hoy nosotros los empresarios somos víctimas de la legislación hecha, y yo siempre fui muy activo en la Cámara Empresarial, en presionar a los gobernantes, para que cuando estén legislando convoquen a los colectivos”, indicó Rozenblum.

Un año antes, el exintendente de Maldonado celebró la llegada de Milei al poder y reivindicó las inversiones desde ese país. En una entrevista con La Nación, Antía aseguró con cierta ambigüedad: “Acá no hay corrupción; nosotros cuidamos mucho que el que viene se sienta protegido. Son valores importantes de nuestro país que tenemos que defender”.

“Ya hay más de tres millones de metros cuadrados construidos en estos últimos cuatro años, y queda otro millón y medio por delante”, valoró a principios de 2024. “Solo esta semana tenemos 12 proyectos para enviar para su aprobación a la Junta Departamental”, anticipó Antía y explicó que "estas propiedades la mayoría, megaconstrucciones de edificios sobre el mar no tributan impuestos hasta que comienzan a vender los inmuebles o hasta después de dos años de finalizada su construcción".

“Son incentivos importantes que claramente atraen inversores, la mayoría argentinos, algunos brasileños, europeos y estadounidenses”, marca y puntualiza que se cosecharon al menos 9 mil millones de dólares de inversión extranjera.

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En este contexto es que tras sus reuniones con el gobierno de Milei, Peter Thiel, magnate tecnológico alemán criado en EEUU (cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook y actualmente Palantir Technologies y SpaceX, promocionadas por la CIA), arribó en las últimas semanas a Uruguay para invertir 10 millones de dólares -de las decenas de miles de su patrimonio- en propiedades del Complejo Fasano Las Piedras que contarán con medidas de seguridad reforzadas y están diseñadas como búnkers de supervivencia con capacidad para operar con independencia de servicios externos.

El predio de 480 hectáreas ubicado en el departamento de Maldonado, en un área que conecta zonas como La Barra, José Ignacio y la península de Punta del Este, es un emprendimiento impulsado por el grupo brasileño JHSF, que hace poco de compró el hotel Enjoy en US$ 160 millones y se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva y en San Pablo.