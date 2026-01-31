Casi un millón de personas ingresaron a Uruguay en un mes de temporada turística

La Dirección Nacional de Migración informó que, entre el 20 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, Uruguay registró el ingreso de 941.715 personas. El reporte, presentado por la directora nacional de Migración, Myriam Coitinho, destaca una movilidad fluida y un refuerzo estratégico del personal en los puntos de control clave.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Liderazgo regional y nacionalidad de quienes vistan Uruguay
El flujo migratorio estuvo marcado por una fuerte presencia regional. Los ciudadanos argentinos encabezaron la lista con 452.727 ingresos, seguidos por el retorno de uruguayos (294.636) y la llegada de brasileños (77.615). Asimismo, se destacó la presencia de turistas extrarregionales, principalmente de Estados Unidos (17.383) y Paraguay (15.530).
En cuanto a las vías de acceso, el litoral oeste y las terminales de pasajeros concentraron el mayor volumen de actividad:
-
Paysandú: 178.903 ingresos.
Colonia: 176.567 ingresos.
Fray Bentos: 169.476 ingresos.
Aeropuerto de Carrasco: 124.316 ingresos.
Salto: 78.071 ingresos.
Otros puntos de relevancia incluyeron el Puerto de Montevideo (60.650 personas) y los pasos fronterizos de Rivera, Chuy y Río Branco.
Refuerzo operativo para una movilidad ágil
Para garantizar la eficiencia ante el incremento sustantivo de la demanda, la Dirección Nacional de Migración reforzó su plantilla habitual de 259 funcionarios con la contratación de 53 trabajadores zafrales. Este personal desempeña funciones en 8 inspectorías estratégicas del territorio nacional.
"Este refuerzo nos permite atender la movilidad que incrementa sustantivamente la tarea tradicional y permite que todo fluya mejor. Estamos contentos con la profesionalidad de los funcionarios", manifestó Coitinho.
Las contrataciones zafrales, que se realizan bajo previsión legal anual, se mantienen operativas desde el 1 de diciembre hasta el cierre de la Semana de Turismo, asegurando una atención de calidad durante todo el período de alta movilidad.