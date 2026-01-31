Casi un millón de personas ingresaron a Uruguay en un mes de temporada turística

Paysandú: 178.903 ingresos.

Colonia: 176.567 ingresos.

Fray Bentos: 169.476 ingresos.

Aeropuerto de Carrasco: 124.316 ingresos.

Salto: 78.071 ingresos.

Otros puntos de relevancia incluyeron el Puerto de Montevideo (60.650 personas) y los pasos fronterizos de Rivera, Chuy y Río Branco.

Refuerzo operativo para una movilidad ágil

Para garantizar la eficiencia ante el incremento sustantivo de la demanda, la Dirección Nacional de Migración reforzó su plantilla habitual de 259 funcionarios con la contratación de 53 trabajadores zafrales. Este personal desempeña funciones en 8 inspectorías estratégicas del territorio nacional.

"Este refuerzo nos permite atender la movilidad que incrementa sustantivamente la tarea tradicional y permite que todo fluya mejor. Estamos contentos con la profesionalidad de los funcionarios", manifestó Coitinho.

Las contrataciones zafrales, que se realizan bajo previsión legal anual, se mantienen operativas desde el 1 de diciembre hasta el cierre de la Semana de Turismo, asegurando una atención de calidad durante todo el período de alta movilidad.