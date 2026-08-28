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Mundo Fernando Cerimedo | silencio | Bolivia

Se alineó a dichos de Paz

Fernando Cerimedo rompió el silencio desde la cárcel

Fernando Cerimedo está acusado de intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, pero negó todo y reafirmó los dichos del presidente de Bolivia.

Fernando Cerimedo y Rodrigo Paz en reunión con Marco Rubio.

Fernando Cerimedo y Rodrigo Paz en reunión con Marco Rubio.
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Por Redacción Caras y Caretas

Fernando Cerimedo, el abogado argentino que asesoró campañas electorales y gobiernos de derecha en América Latina y que se encuentra detenido en Bolivia por el intento de femicidio de Nadia Beller, defendió desde la cárcel al presidente de ese país, Rodrigo Paz, quien enfrenta una grave crisis política debido a su relación cercana con el consultor.

El pasado miércoles, el presidente de Bolivia publicó un video en el que reconoció que Cerimedo fue su asesor durante la campaña, pero minimizó el papel que desempeñó como asesor del Gobierno. "Nunca hubo un contrato, nunca hubo una relación de trabajo directa".

Fernando Cerimedo se alineó a los dichos de Rodrigo Paz

En respuesta, Cerimedo respaldó a Paz Pereira, al considerar que se trata de una operación política de la oposición. "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclarare todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad", escribió en su reciente misiva.

"Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz. Las mentiras o chismes no constituyen hechos. Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial", afirmó Cerimedo desde el penal de Palmasola.

En la misiva, el consultor intentó deslindar completamente al mandatario de sus problemas judiciales, a pesar de las fotografías que muestran que el asesor participaba en actividades del Gobierno boliviano.

"Jamás actúe en nombre de nadie ni tome decisiones. Nunca hice uso de eso, a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario. Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente, a quien aprecio profundamente y sé de su honorabilidad así como la de toda la familia", añadió.

Sobre Cerimedo, pesan tres cargos: intento de feminicidio en contra de su pareja embarazada, Nadia Beller; enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico. La semana pasada, en una primera carta, el consultor rechazó los cargos en su contra, así como la acusación sobre presuntos pagos de sobornos.

El asesor de la extrema derecha latinoamericana

Mientras tanto, el reciente hallazgo de granjas de 'bots' en sus propiedades, grabaciones, chats y fotografías, extienden el impacto del caso a las figuras más prominentes de la derecha latinoamericana.

El argentino creador de la Derecha Diario, asesoró a los presidentes Javier Milei (Argentina), Nasry Asfura (Honduras) y Paz Pereira (Bolivia); y al exmandatario Jair Bolsonaro (Brasil).

Asimismo, empiezan a revelarse sus vínculos con el gobierno de EEUU y con la CIA.

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