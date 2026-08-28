Fernando Cerimedo rompió el silencio desde la cárcel

"Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz. Las mentiras o chismes no constituyen hechos. Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial", afirmó Cerimedo desde el penal de Palmasola.

#ÚltimoMomento | Defensa de Cerimedo difunde carta desde Palmasola y rechaza las acusaciones



La defensa de Fernando Cerimedo, investigado en Bolivia por tres casos, entre ellos el presunto intento de feminicidio contra la abogada Nadia Beller, difundió una carta atribuida al… pic.twitter.com/FwGSLel7Az — EL POPULAR BOLIVIA (@popularbolivia) August 27, 2026

En la misiva, el consultor intentó deslindar completamente al mandatario de sus problemas judiciales, a pesar de las fotografías que muestran que el asesor participaba en actividades del Gobierno boliviano.

"Jamás actúe en nombre de nadie ni tome decisiones. Nunca hice uso de eso, a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario. Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente, a quien aprecio profundamente y sé de su honorabilidad así como la de toda la familia", añadió.

Sobre Cerimedo, pesan tres cargos: intento de feminicidio en contra de su pareja embarazada, Nadia Beller; enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico. La semana pasada, en una primera carta, el consultor rechazó los cargos en su contra, así como la acusación sobre presuntos pagos de sobornos.

El asesor de la extrema derecha latinoamericana

Mientras tanto, el reciente hallazgo de granjas de 'bots' en sus propiedades, grabaciones, chats y fotografías, extienden el impacto del caso a las figuras más prominentes de la derecha latinoamericana.

El argentino creador de la Derecha Diario, asesoró a los presidentes Javier Milei (Argentina), Nasry Asfura (Honduras) y Paz Pereira (Bolivia); y al exmandatario Jair Bolsonaro (Brasil).

Asimismo, empiezan a revelarse sus vínculos con el gobierno de EEUU y con la CIA.