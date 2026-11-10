La resolución del presidente Yamandú Orsi de revocar el fallo del Ministerio de Salud Pública (MSP) y reestablecer los cinco años de inhabilitación para anestesista condenada por la muerte de una paciente volvió a encender la polémica política. Mientras que desde la oposición se señala que la medida de Orsi representa un golpe a la autoridad de la ministra Cristina Lustemberg, el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, salió al cruce de las lecturas que hablan de un quiebre en el gabinete.
Inhabilitación de anestesista
Decreto de Orsi "no desautoriza" a Lustemberg y "está más firme que nunca", afirmó Preve
El diputado Preve (FA) criticó el "recurso simplista de pedir la renuncia" de Lustemberg al no poder cuestionar su gestión en el MSP. "Es la misma trompeta que viene sonando desde el año pasado".