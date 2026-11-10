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Política Lustemberg | Preve |

Inhabilitación de anestesista

Decreto de Orsi "no desautoriza" a Lustemberg y "está más firme que nunca", afirmó Preve

El diputado Preve (FA) criticó el "recurso simplista de pedir la renuncia" de Lustemberg al no poder cuestionar su gestión en el MSP. "Es la misma trompeta que viene sonando desde el año pasado".

Federico Preve, diputado del Frente Amplio.

Federico Preve, diputado del Frente Amplio.

 Comunicación FA
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La resolución del presidente Yamandú Orsi de revocar el fallo del Ministerio de Salud Pública (MSP) y reestablecer los cinco años de inhabilitación para anestesista condenada por la muerte de una paciente volvió a encender la polémica política. Mientras que desde la oposición se señala que la medida de Orsi representa un golpe a la autoridad de la ministra Cristina Lustemberg, el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, salió al cruce de las lecturas que hablan de un quiebre en el gabinete.

"Una decisión conjunta" entre Orsi y Lustemberg

En rueda de prensa, Preve desmintió cualquier tipo de desautorización institucional y remarcó que la revisión del caso, tras el recurso presentado por la familia de la víctima, responde a un trámite coordinado entre ambas autoridades. "Fue una decisión conjunta del presidente de la República con la ministra Lustemberg, por lo tanto no se desautoriza. Habla de la capacidad de escuchar, de analizar la situación luego de transcurrido un tiempo y de analizar también el recurso que presentó la familia". De acuerdo a Preve, la titular de la cartera sanitaria "está más firme que nunca porque la gestión del ministerio ha sido muy potente".

Preve pidió no politizar un tema sensible

Por otro lado, el legislador frentista lamentó la sobreexposición mediática del caso y el uso partidario de un proceso doloroso. "Hubo un manejo que de parte de la política, desde mi perspectiva, se entrometió en lugares de alta sensibilidad y afectividad, en un proceso de duelo muy difícil y que eso generó durante un tiempo prolongado una animosidad a nivel público en contra de la ministra", dijo Preve.

"Desde el punto de vista político, mi reflexión más profunda en este tema es que hay duelos personales, que dejemos que las personas transcurran esos duelos y que no generemos más controversia desde el punto de vista político con este tema y que esperemos los fallos del TCA".

Sobre pedido de renuncia: "Es el único recurso que tienen"

Consultado sobre las exigencias de renuncia planteadas por la oposición —como la expresada por el diputado Daniel Casaretto—, el representante oficialista encuadró el reclamo como una estrategia repetitiva frente al avance de las políticas públicas de salud. "Es la misma trompeta que viene sonando desde el año pasado. ¿Van a seguir pidiendo la renuncia? Parece que es el único recurso que tienen", cuestionó Preve.

"Nosotros estamos convencidos que el Ministerio de Salud Pública y ASSE vienen haciendo una muy buena gestión. Y como no pueden hacer críticas directas en la gestión porque volvieron los medicamentos, porque se está actuando en los tiempos de espera, porque se está actuando en salud mental y todo lo que mencionábamos, apelan al recurso ese simplista de pedir la renuncia",sentenció.

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