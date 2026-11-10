Decreto de Orsi "no desautoriza" a Lustemberg y "está más firme que nunca", afirmó Preve

"Desde el punto de vista político, mi reflexión más profunda en este tema es que hay duelos personales, que dejemos que las personas transcurran esos duelos y que no generemos más controversia desde el punto de vista político con este tema y que esperemos los fallos del TCA".

Sobre pedido de renuncia: "Es el único recurso que tienen"

Consultado sobre las exigencias de renuncia planteadas por la oposición —como la expresada por el diputado Daniel Casaretto—, el representante oficialista encuadró el reclamo como una estrategia repetitiva frente al avance de las políticas públicas de salud. "Es la misma trompeta que viene sonando desde el año pasado. ¿Van a seguir pidiendo la renuncia? Parece que es el único recurso que tienen", cuestionó Preve.

"Nosotros estamos convencidos que el Ministerio de Salud Pública y ASSE vienen haciendo una muy buena gestión. Y como no pueden hacer críticas directas en la gestión porque volvieron los medicamentos, porque se está actuando en los tiempos de espera, porque se está actuando en salud mental y todo lo que mencionábamos, apelan al recurso ese simplista de pedir la renuncia",sentenció.