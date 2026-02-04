China y Uruguay: Otro modelo de cooperación Sur-Sur

En particular, las relaciones económicas han avanzado rápidamente. Cuando los dos países establecieron relaciones diplomáticas en 1988, el comercio bilateral era un poco más de 100 millones de dólares estadounidenses. Para 2024, alcanzó los 6.600 millones de dólares estadounidenses, con un saldo a favor de Uruguay. China exporta productos manufacturados porque la industria uruguaya no está muy desarrollada. Uruguay vende productos primarios a China. Este resultado de beneficio mutuo se explica por la ventaja comparativa y la complementariedad de los dos países. De hecho, China se ha convertido en el mayor socio comercial de Uruguay.

Basándose en un acuerdo cultural firmado en 1988, los intercambios culturales también se han desarrollado rápidamente. La acrobacia china, la ópera de Pekín, el teatro de marionetas y otras artes escénicas se han presentado en Uruguay. Exposiciones como la “Exposición de Pinturas Campesinas Chinas” y la “Exposición sobre la Historia de la Civilización China” se han celebrado en Uruguay. Famosos artistas uruguayos como guitarristas, pianistas y cantantes de soprano han sido invitados a actuar en China.

A partir del 1 de junio de 2025 y hasta el 31 de mayo de 2026, los titulares de pasaportes ordinarios de Uruguay, junto con Brasil, Argentina, Chile y Perú, pueden entrar en China sin visa para negocios, turismo, visita a familiares y amigos, intercambios o tránsito por hasta 30 días. Este gesto amistoso de China definitivamente promoverá los intercambios persona a persona entre ambos países

Futuro prometedor

En 2026, Uruguay ostenta la presidencia rotatoria del Grupo de los 77 (G77) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). China tiene buenos vínculos con el G77 y la CELAC. Por lo tanto, la presidencia de Uruguay contribuirá aún más a la diplomacia multilateral de China, ya que el presidente Orsi ha señalado su intención de utilizar estas plataformas para promover la integración regional y el multilateralismo.

Es interesante observar que, el 15 de enero, las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe incautaron otro petrolero sancionado que la administración Trump dice tener vínculos con Venezuela, parte de un esfuerzo más amplio de EE.UU. por tomar el control del petróleo del país sudamericano. Unos días después, el 20 de enero, un buque hospital de la Marina China, que está en la Misión Armonía 2025, llegó al puerto de Montevideo, Uruguay, para una parada técnica de cuatro días. Esto marca la primera visita de un buque naval chino a Uruguay.

EE.UU. incautó la propiedad de una nación soberana, y China envió un buque hospital para intercambios amistosos con un país latinoamericano. ¿No es un contraste evidente?

Pero debe señalarse que el viaje del buque hospital de la Marina china se planeó hace varios meses o incluso un año. Por lo tanto, la visita no fue una reacción a la acción estadounidense.

Como señala el tercer Documento de Política de China sobre América Latina y el Caribe (ALC), publicado en diciembre de 2025, “La relación China-ALC no se dirige ni excluye a ninguna tercera parte, ni está sujeta a ninguna tercera parte. Satisface los intereses fundamentales de ambas partes y la tendencia de nuestra época caracterizada por la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo en el mundo”. Esperemos que EE.UU. no obstaculice el desarrollo de los vínculos China-América Latina. De hecho, la inversión y el comercio de China con América Latina son buenos para EE.UU. Es fácil entender que una América Latina más próspera reducirá la migración ilegal y el tráfico de drogas que fluyen hacia EE.UU.

Jiang Shixue

Investigador Senior, Instituto Charhar (China)